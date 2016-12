Agenda y Eventos para 15 de diciembre

7:30 a.m. COSEP ofrece desayuno navideño a la prensa nacional. Lugar: COSEP.

9:00 a.m. Sesión solemne de clausura de la XXXII Legislatura de la Asamblea Nacional. Lugar: Hemiciclo, Edificio “Mártires del 22 de enero de 1967”.

10:00 a.m. Claro invita a conferencia de prensa sobre la grandiosa promoción “Si pagás, ganás”. Lugar: Centro Atención al Cliente, Galerías Santo Domingo.

10:45 a.m. La Gerencia de Comunicación y Relaciones Públicas de Banpro Grupo Promerica y la Fundación Ortiz Gurdián (FOG) se complacen en invitarles a la entrega de un donativo por parte de la empresa P&G a través de su marca Pantene, recaudados durante una campaña de dos mes, para apoyar a mujeres que son atendidas en la Clínica del Cáncer de Mama de la FOG. Lugar: Clínica del Cáncer de Mama de la FOG, ubicada en Bolonia, de la estatua de Montoya 1c al Norte ½ c al Oeste.

11:00 a.m. La Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional presenta Informe de Gestión. Lugar: Oficina No. 9 del Edificio de Comisiones Parlamentarias.

2:00 p.m.-10:00 p.m. Christmas Shop. Lugar: Hotel Terraza Los Mapachines, Bolonia.

4;00 p.m. 7:00p.m. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) Oficina en Nicaragua invita a la ceremonia de conmemoración del 25 aniversario “ Un cuarto de siglo construyendo juntos el camino hacia el desarrollo inclusivo y dinámico”. Lugar: Centro de Convenciones Olof Palme.