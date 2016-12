Cayó como bomba contratación de influyente cabildero

*Gobierno sandinista se prepara para dar la batalla por Nica Act en el Senado y ante el gobierno de Donald Trump

*Contrató al influyente ex líder demócrata Richard Andrew “Dick” Gephardt, que preside una de las firmas más importantes de los Estados Unidos

*El grupo cabildero firmó un contrato por $455,000 dólares que concluye en diciembre del 2017

El presidente Daniel Ortega contrató a una de las firmas de cabilderos más importantes de los Estados Unidos, dirigida por un ex líder de la minoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos y excandidato presidencial de ese país.

La Agencia de Registro de Agentes Extranjeros de EEUU de Washington reveló el acuerdo suscrito, hace pocos días, entre el Grupo Gephardt, que dirige el ex congresista Richard Andrew “Dick” Gephardt.

Entre los clientes de la firma de Gephardt están la constructora de aviones Boeing, la consultora económica Goldman Sachs e industrias farmacéuticas.

El contrato por un valor de $455,000 dólares fue firmado por el Grupo Gephardt y el embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, Francisco Obadiah Campbell Hooker, informó a su vez, la oficina de cabildeo Gephardt Government Affairs, con sede en Atlanta.

El comunicado explica que el acuerdo es “por servicios de cabildeo” y para realizar actividades “que contribuyen a mejorar las relaciones económicas y políticas entre Nicaragua y los Estados Unidos”.

Asesoramiento estratégico

Indica que la firma, GGA -por sus siglas en inglés- ofrecerá “asesoramiento estratégico, lobby” y otros servicios ante el Departamento de Estado, en nombre del gobierno de Nicaragua, “que incluyen divulgación al Congreso y al Poder Ejecutivo” en nombre de la Embajada.

GGA “también proporcionará a la Embajada de Nicaragua evaluaciones escritas e informes sobre su trabajo, que termina a finales de diciembre de 2017”.

Richard Andrew “Dick” Gephardt fue representante demócrata ante el Congreso entre 1977 y 2005, líder de la minoría de 1995 a 2003.

También fue precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos in 1988 y 2004. Gephardt fue mencionado como posible vicepresidente 1988, 1992, 2000, 2004 y 2008.

Desde su retiro político Gephadt se volvió un importante lobista, fundador de Gephardt Government Affairs y el Gephardt Group.

Una señal de preocupación

La contratación, por un tiempo relativamente corto del ex congresista, denota la preocupación del gobierno de Daniel Ortega por la posibilidad de que el Senado apruebe la ley Nica Act, pese a que esta instancia del legislativo está en un relativo descanso de fin de año.

El gobierno, como ocurre en muchas ocasiones, no informó sobre la contratación, así como la procedencia del dinero pagado.

En el presupuesto de la presidencia de la república, ni en el de la Embajada de Nicaragua en Washington, hay una partida tan grande para tareas de cabildeo.

Una fuente legislativa consultada dijo que “en el presupuesto del 2016 y menos en el del próximo año, que apenas fue aprobado, hay fondos para tal contratación”.

Cayó como bomba en el D.C.

La publicación en internet The Hill publicó ayer que “Nicaragua ha contratado a una firma de K Street para representar sus intereses en Washington”.

Refieren que el gobierno nicaragüense ha sido objeto de críticas internacionales por las acusaciones de que está manipulando las elecciones para mantenerse en el poder.

“El Grupo Gephardt firmó su contrato con Francisco Obadiah Campbell Hooker, embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, el 1 de diciembre”, agrega la nota.

“Los formularios de divulgación presentados al Departamento de Justicia son vagos en cuanto a los términos de qué tipos de asuntos específicos estará trabajando la firma para el país”, agrega.

“Sin embargo, los documentos dicen que la empresa realizará reuniones con funcionarios del Congreso y del Poder Ejecutivo para influir en las políticas “que contribuyan a las relaciones económicas y políticas entre la República de Nicaragua y los Estados Unidos de América, a medida que surjan”, agrega The Hill.

El contrato tiene un valor de 35.000 dólares por mes y dura hasta finales de diciembre de 2017.

Tom O’Donnell, quien co-fundó la firma con el ex representante Richard Gephardt (D-Mo.) no respondió a la solicitud de comentarios por parte de la prensa de Washington.

“El gobierno de Obama ha tenido una relación cordial con Nicaragua, pero décadas de críticas del gobierno de los Estados Unidos no han sido olvidadas por Ortega, que luchó contra los rebeldes apoyados por Estados Unidos en los años ochenta”, comenta la publicación.

“Ahora somos nosotros, los nicaragüenses, los que decidimos porque ya no tenemos un único general yanqui aquí”, dijo Ortega después de la elección. “Somos los nicaragüenses quienes contamos los votos. Esta es una democracia soberana”, cita el medio.

“En septiembre, la Cámara de Representantes aprobó una ley para evitar que el gobierno de Ortega obtenga préstamos de bancos internacionales hasta que abordara las acusaciones de sesgo electoral. La medida se estancó en el Senado, pero los legisladores de ambas cámaras han pedido ser más duros con Nicaragua”, indica.

También, The Hill, cita a un vocero del Departamento de Estado diciendo que “Estados Unidos está profundamente preocupado por el defectuoso proceso electoral presidencial y legislativo en Nicaragua, lo que impidió la posibilidad de una elección libre y justa el domingo”, aludiendo a lo dicho en su momento por el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, en un comunicado.

“Nicaragua ha estado forjando una relación más cercana con Rusia, un ex aliado de la Guerra Fría. Ambos firmaron un acuerdo de seguridad este año, en el que Rusia ha suministrado a Nicaragua ayuda militar y capacitación. Rusia también planea construir un nuevo complejo de embajadas, centro de capacitación antidrogas y estación de satélites en Nicaragua”, dice la publicación.

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han sido tensas, con las tensiones alcanzando nuevas alturas durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La comunidad de inteligencia estadounidense dice que el país probablemente interfirió en las elecciones con el objetivo de llevar al presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca, concluye The Hill.