Días “libres” causan pérdidas millonarias

*Nicaragua pierde más de 4 millones de dólares, dice sociólogo crítico del gobierno

*Además, afirma Cirilo Otero, “promueven cultura del no trabajo

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

Aunque el sector turismo se regocija por los largos períodos de vacaciones, que le sirven para aumentar los dividendos a esa industria de la chimenea, el sociólogo Cirilo Otero, crítico del gobierno, no está acuerdo con los amplios períodos de descanso, como los que dará el gobierno del 21 de diciembre al 3 de enero.

Según un estudio hecho por el propio sociólogo, Nicaragua pierde por cada día de vacaciones la suma de $4.5 millones de dólares en términos materiales, referido a lo que cuesta cada día de trabajo del gobierno, tomando en cuenta los volúmenes de exportaciones y el gasto de energía.

“Se crea un ambiente de no trabajo en las fuerzas productivas que la promovido la administración del presidente Daniel Ortega”, agregó

“Una vez que se regresa de vacaciones, para reactivar las fuerzas productivas, al menos se necesita mediodía o un día para reintegrarse al ritmo de trabajo y velocidad cotidiana, eso tiene también una afectación tanto económica como en los resultados del trabajo diario”. La gente se vuelve lenta en la responsabilidad del trabajo”, anotó.

“Por eso no estamos creciendo, Nicaragua solo crece en dos o tres sectores: en comercio y construcción. Pero no estamos creciendo ni en la agricultura, ni en la ganadería, ni en el turismo, ni en la minería. Solo crecemos en las actividades de servicios y superfluos que son beneficiados por el ingreso de las remesas familiares que activa la economía”, apunta.

Turismo listo y preparado a pesar de Otero

Al parecer al sector turismo le tiene sin cuidado los cálculos de Cirilo Otero, ya se encuentran preparado para recibir a los miles de turistas que vendrán al país en esta temporada alta y esperan un buen crecimiento de alrededor del 6% con respecto al año pasado. Los empresarios han dispuesto de sus recursos para cumplir esta demanda. Y una de las más entusiasta el Lucy Valenti, presidenta de CANATUR. “Este año esperamos llegar a los 600 millones de dólares en ingresos”, señaló.

Por su parte Antonio Armas, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo (ANTUR) dijo que desde ese espacio cuentan con una amplia gama de paquetes turísticos para ofertar a quienes lleguen en busca de diversión, alegría y descanso. Cuánto cuesta un día de vacaciones a los gobiernos, eso no parece interesar a la industria turística. Que se diviertan y la pasen bien es lo prioritario.

(Recuadro)

Cúpulas rechazan acoso a ANEP

*Comunicado de las entidades privadas

La Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP) condena enérgicamente el acoso al Sector Empresarial Organizado de El Salvador ejercido sobre la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), por parte de grupos vinculados al partido oficialista.

Esta actitud antidemocrática es contraria al tripartismo y viola convenios internacionales fundamentales relacionados con la discusión salario mínimo.

FEDEPRICAP exige a las autoridades del Gobierno de El Salvador dar fiel cumplimiento a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por El Salvador, que obliga a salvaguardar las instalaciones de ANEP y su personal así como el cumplimiento al Convenio 87 de la OIT en relación a la elección de representantes de organizaciones empresariales y trabajadores sin la injerencia del gobierno; el convenio 98 que prohíbe al gobierno llevar a cabo acciones con el fin de mantener control sobre las organizaciones empresariales y de trabajadores; el convenio 131 sobre la conformación de tripartismo para fijar el salario mínimo; y el convenio 144 sobre la obligación de consultas tripartitas

En virtud de lo anterior, las expresiones gremiales de la región centroamericana hacen un llamado al Gobierno de El Salvador a dar cumplimiento de sus obligaciones internacionales y que, a la vez, se proteja la inversión privada única generadora de empleo y desarrollo de El Salvador.

Ciudad de Guatemala, 13 de diciembre de 2016.