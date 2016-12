Vaticano declara culpables a 3 curas salvadoreños pederastas

*Jesús Delgado, Antonio Molina Nieto y Francisco Gálvez ya no podrán desempeñar ninguna labor sacerdotal

Por Rafael Mendoza López

El Diario de Hoy

San Salvador

Los sacerdotes Jesús Delgado, Antonio Molina Nieto y Francisco Gálvez han sido expulsados del clero tras ser declarados culpables por los tribunales de la Iglesia Católica de abusos sexuales contra menores.

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, anunció ayer que el Vaticano encontró culpables a los tres clérigos, con base en el canon 292 del Código de Derecho Canónico y en disposiciones del Papa Francisco.

A los tres se le impuso la pena de “dimisión del estado clerical”, la máxima pena que impone la Iglesia en estos casos, lo cual implica que ya no podrán ejercer ningún oficio o función sacerdotal.

En adelante, los tres quedan a disposición de la justicia salvadoreña para responder por los hechos que les imputan.

El Arzobispo afirmó que por el momento los tribunales eclesiásticos no tienen otra investigación sobre casos de abuso sexual cometidos por clérigos.

“Lo que significan las resoluciones de la Santa Sede en estos tres casos de los sacerdotes de esta arquidiócesis, es la preocupación de la Iglesia por el bien de los niños y de las niñas, es el sentir de la Iglesia como madre amorosa, como ha dicho el Papa, en defensa de los más débiles, es que la Iglesia está con las víctimas”, manifestó el prelado, durante conferencia dominical.

“El Papa Francisco ha afirmado: como una madre amorosa la Iglesia ama a todos sus hijos. Pero cuida y protege con afecto particular a los más pequeños e indefensos, se trata de una tarea que Cristo confía a toda la comunidad cristiana en conjunto. Con la conciencia de esto, la Iglesia dedica una atención vigilante a la protección de los niños y de los adultos vulnerables”, sostuvo.

Escobar Alas señaló que las resoluciones ya fueron comunicadas a cada uno de los tres mencionados, así como a las víctimas.

“Estas resoluciones de la Santa Sede han sido ya comunicadas respectivamente a cada uno de los mencionados sacerdotes, también lo hemos comunicado a las víctimas de cada uno de los casos, y hoy lo hacemos del conocimiento de todos”, dijo el jerarca católico.

Los casos

El primero de estos tres casos sobre abuso sexual dados a conocer por la Iglesia fue el de Monseñor Jesús Delgado, entonces Vicario de la Arquidiócesis de San Salvador, el 26 de noviembre de 2015. Fue suspendido de su cargo por una denuncia por abuso sexual contra menor, que en la actualidad tiene 42 años.

Las autoridades de la Iglesia Católica dijeron en su momento que este fue el primer caso que se les reporta en la diócesis de San Salvador sobre hechos de esta índole.

Delgado es el vicario general de la Iglesia en El Salvador y uno de los que ha postulado la de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Delgado admitió los señalamientos y dijo que la menor tenía entre 9 y 17 años cuando ocurrieron los hechos.

El anuncio de la separación de Delgado fue dado cuando este realizaba un viaje a Roma en los preparativos para la canonización de monseñor Romero, cuya causa de canonización había promovido.

El segundo caso de un sacerdote suspendido por la Iglesia por señalamientos de abuso de menores, en octubre de 2015, fue Francisco Gálvez, encargado de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Rosario de Mora, al sur de San Salvador.

A diferencia de Delgado, el sacerdote no quiso admitir las acusaciones por abuso sexual, cuyas víctimas hoy ya son mayores de edad. La Iglesia informó que tenían en estudio cinco casos contra Gálvez.

El tercer caso es el sacerdote José Antonio Molina Nieto, quien tenía a cargo la iglesia Santa Cruz de Roma, en Panchimalco, suspendido desde el 15 de febrero, indicó en su momento el Arzobispo de San Salvador.

La parroquia fue entregada por Escobar Alas al sacerdote Melvin Romero Cañas. “Se sigue el juicio penal canónico correspondiente, de acuerdo con los protocolos propios para estos casos”, señaló Escobar Alas en su momento.

Los casos surgieron a partir de que el Arzobispado abriera una oficina para recibir denuncias de presuntos abuso s contra menores de edad.

“Cero tolerancia”

La Iglesia ha reiterado en varias ocasiones que no serán tolerantes ante dichos casos de abuso sexual por parte de sacerdotes.

“Quiero dejar bien claro que nuestra Arquidiócesis no va a tolerar ningún caso de abuso sexual de menores por parte de los clérigos. Nuestra norma de acción ante todo abuso sexual de menores es: ‘cero tolerancias’, sin excepción alguna”, dijo en su momento el Arzobispo de San Salvador.

La resolución, a juicio de Escobar Alas, implica “poner en práctica la disposición del Papa, que tantas veces ha repetido, de cero tolerancias”.

“Por supuesto que es un paso adelante; es duro pero esto nos hará madurar, nos hará crecer. Espero que haya una actitud madura de parte de todos para ver la bondad de esta situación”, consideró.

Y agregó: “Después de todo, la Iglesia actúa así por el bien, en primer lugar, de las víctimas, pero también por los victimarios, en cuanto que hay un deseo que se conviertan. Después de todo la Iglesia quiere la salvación de todos”.

El prelado católico pidió a los fieles oraciones para que la sociedad respete los derechos de los más “vulnerables”.

“Pidamos al señor y trabajemos incansablemente para que en nuestra sociedad sean verdaderamente respetados los derechos de los más pobres, de los más vulnerables y, principalmente, de los niños y de las niñas”, manifestó.

Asimismo, por medio de Escobar Alas, la Iglesia ha pedido perdón a las víctimas por estos casos. También ha llamado a quienes fueron víctimas de otros sacerdotes a que se acerquen a él o a Monseñor Rafael Urrutia, canciller de la Arquidiócesis.

Escobar Alas ha pedido a los diputados que aprueben una reforma penal para que el delito de abuso a menores no se extinga.