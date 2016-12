Autor del atentado en Berlín sigue libre y está armado

*La policía no cree que el detenido por el ataque en Berlín sea el autor de la masacre

*El diario ‘Die Welt’ y la agencia DPA coinciden en esta versión, que no ha confirmado todavía la fiscalía alemana

Berlín

El diario alemán Die Welt cita fuentes de la investigación que señalan que la policía berlinesa está segura de que el el ciudadano pakistaní detenido no es el presunto autor del atentado con un camión contra el mercadillo de Navidad de Berlín. Esto significa que el terrorista permanece libre y está armado. El camionero polaco hallado muerto en el asiento del acompañante del vehículo presentaba una herida de bala, pero el arma no ha sido encontrada.

La policía de Berlín está pidiendo la ayuda de la población, en particular a todo aquel que haya obtenido fotos o vídeos del lugar del atentado, pero advierte del peligro de señalar a sospechosos.

La revelación de Die Welt coincidió con una conferencia de prensa del senador de Berlín, Andreas Giesel, el alcalde de la ciudad, Michael Müller, y el jefe de la policía local, Klaus Kandt, quienes dijeron que convocarían una nueva comparecencia ante la prensa. Kandt dijo al diario Die Zeit que se sospecha de una sola persona, ya fuera el detenido u otro individuo, fugitivo y armado. “En verdad, no es seguro que haya sido –el sospechoso detenido– quien conducía”, reconoció.

El hombre detenido es un solicitante de asilo nacido en Pakistán y niega su implicación en lo ocurrido, informó hoy el ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière.

El hasta ahora sospechoso entró en Alemania por Passau (Baja Baviera) el 31 de diciembre de 2015 en un grupo de unas 15 personas. Trasladado a Berlín en febrero, presentó una petición de asilo que, según el ministro federal de Interior, estaba siendo analizada aún porque el proceso de análisis de su solicitud se ha visto complicado por dificultades idiomáticas, entre otros obstáculos para clarificar su situación.

El detenido, Naved B.,es un joven de 23 años, que podría proceder de la región de Baluchistán, recibió el pasado mes de junio un permiso provisional de residencia y en julio parece ser que fue investigado por acoso o asalto sexual e insultos, según consta en un registro de Inpol, el sistema de información compartido por la policía de los distintos länder alemanes.

El hombre fue detenido poco después del ataque, del que, según el ministro “no hay duda ya que se trató de un atentado”, y que ocurrió al invadir un camión de matrícula polaca un mercadillo navideño de la capital alemana. Entre las doce víctimas mortales estaba un ciudadano polaco, al parecer el conductor del camión, quien murió a consecuencia de un disparo, según el ministro.

El ministro confirmó, asimismo, que esta madrugada se había registrado el centro de refugiados instalado en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, en el casco urbano de la capital alemana, aunque no dio más detalles de la operación. Según la prensa alemana, en el registro del hangar número 6 participaron hasta 250 policías -incluidas fuerzas especiales-, diez investigadores y un fiscal. Cuatro jóvenes afganos fueron interrogados en relación a Naved B., pero no se practicaron detenciones.



Por GEMMA MARTOS

17:42Entre el medio centenar de heridos en el ataque terrorista de Berlín, que provocó al menos 12 víctimas mortales, hay un estudiante español que sufrió varias fracturas al ser arrollado por el camión que irrumpió violentamente en el mercadillo navideño de la capital alemana.

Así lo narró él mismo en las últimas horas a través de Twitter, donde explicó que el vehículo “iba muy rápido para ser una salida de calzada” y que le atropelló “ambas piernas”.17:37Lakatos agregó que los policías también estarán presentes en las misas del 24 de diciembre, así como en las fiestas de fin de año.

Por otra parte, el Ministerio de Interior informó de que también se movilizarán agentes de los cuerpos antiterroristas en los puntos destacados de la capital, Budapest, ciudad muy frecuentada por turistas. En Hungría actualmente ya está en vigor la alerta de terrorismo de nivel 3 (mediano), que no se modificará.17:31La policía húngara elevó su presencia en los centros comerciales y otros espacios públicos tras el atentado contra un mercadillo navideño en Berlín, en el que murieron 12 personas y otras 48 resultaron heridas.

Tibor Lakatos, director de la oficina de orden público de la Capitanía General de la policía de Hungría, informó de que los policías estarán presentes constantemente en todos los centros comerciales, mercados y eventos mayores hasta el Año Nuevo.17:26El conductor del camión que se utilizó para el atentado en Berlín volvía de Italia con un cargamento de 24 toneladas de acero. Aunque debía descargarlas rápidamente, la empresa le pidió dejarlo para este martes. “Quería regresar a Polonia a más tarder el jueves. Quería comprarle un regalo a su mujer”, ha explicado.17:21El empresario, primo del conductor, recibió ayer una foto del cadáver para identificarlo. “Se veían marcas de golpes. Era evidente que se había peleado. Su cara estaba ensangrentada, tumefacta. Había una herida de arma blanca”, ha asegurado, antes de añadir que el conductor era una hombre fuerte, de 1,83 de altura y 120 kilos de pese. “Una sola persona no habría podido con él”.17:16El propietario de la empresa polaca a la que pertenecía el camión empleado en el ataque ha explicado que el cuerpo del conductor, que apareció en la cabina del vehículo, presentaba golpes.17:11ÚLTIMA HORA: Las autoridades austriacas han detenido a un solicitante de asilo marroquí de 25 años de edad por sus presuntos planes para atentar durante las vacaciones navideñas en la ciudad de Salzburgo.17:07El Rey Felipe traslada al presidente alemán “la solidaridad española”. Casa Real publica en Twitter que el rey Felipe ha trasladado al presidente alemán, Joachim Gauck, “la solidaridad española con el pueblo alemán”.

17:02El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó hoy el atentado terrorista de Berlín y confió en que los responsables sean llevados ante la Justicia17:00ATENTADO EN BERLÍN, A LAS 17:00 h

– La Policía de Berlín cree que el detenido no es el responsable del ataque, pero no descarta ninguna opción. La Fiscalía Alemana admite que puede ser que el detenido pakistaní NO tenga relación con el atentado de Berlín.

– El presunto conductor del camión que ayer irrumpió en un mercado navideño en Berlín y que fue detenido por las autoridades niega tener cualquier relación con los hechos.

– El ministro del Interior de Alemania, Thomas de Maizière, ha detallado que el principal sospechoso entró el 31 de diciembre en el país procedente de Pakistán y llegó en febrero a Berlín”. No tiene antecedentes por actos de terrorismo.

– Thomas de Maizière también ha informado de que no se ha encontrado el arma con el que el presunto terrorista habría disparado al copiloto del camión.

– La presidenta del partido de la derecha radical Alternativa para Alemania (AfD), Frauke Petry, subrayó hoy que su país “ya no es seguro” y exigió a la canciller Angela Merkel retomar de forma inmediata el control de las fronteras.

– Se mantienen las cifras de víctimas: doce personas han perdido la vida y más de cincuenta se encuentran heridas, 18 de ellas graves.16:55″Tenemos un peligroso criminal huido y eso preocupa a la población”, ha reconocido el jefe de la policía berlinesa, Klaus Kandt.16:50El propietario de la empresa polaca a la que pertenecía el camión empleado en el atentado de Berlín ha explicado que el cuerpo del conductor, que apareció en la cabina del vehículo, presentaba golpes.16:41Además, se ha intensificado la presencia en la frontera con Polonia en una franja de unos 30 kilómetros. Parte de los agentes portan metralletas y chaquetas antibalas.16:38Se ha reforzado el número de fuerzas de seguridad en estaciones de ferrocarriles, así como en los aeropuertos berlineses de Tegel y Schönefeld, declaró un portavoz en Berlín.16:35Tras el atentado contra un popular mercado de Navidad en el centro de Berlín el lunes, en el que perdieron la vida doce personas y medio centenar resultaron heridas, hoy se incrementó notablemente el número de policías en estaciones y aeropuertos de la capital alemana y de la vecina región de Brandeburgo.16:29En la misma rueda de prensa tras el atentado de ayer en Berlín, el responsable de Interior de la capital, el senador Andreas Geisel, ha anunciado que la presencia policial en Berlín se incrementará en los próximos días y habrá agentes visibles con metralletas y chalecos. Asimismo, ha adelantado que se está trabajando ya en los planes de seguridad de cara a la celebración del Año Nuevo.

16:25Mueller ha invitado a los ciudadanos que así lo deseen a congregarse a partir de las 18:00 horas frente a la Puerta de Brandeburgo para “expresar su solidaridad y duelo”.16:20El alcalde de Berlín, Michael Mueller, ha animado a los ciudadanos a seguir con sus vidas tras el atentado contra el mercado navideño en el que murieron doce personas y ha anunciado que la Puerta de Brandeburgo se teñirá esta tarde con los colores de la bandera alemana.16:15Posteriormente, la mandataria dejó un mensaje en el libro de condolencias colocado en la Iglesia Memorial del emperador Guillermo, ubicada junto al mercado navideño que fue blanco del atentado.

Horas antes, Merkel dijo que probablemente se trataba de un atentado terrorista y prometió un pronto esclarecimiento.16:11Merkel colocó rosas blancas en el lugar del ataque junto con los ministros del Interior y del Exterior, Thomas de Maizière y Frank-Walter Steinmeier, y el alcalde de la ciudad, Michael Müller. Junto al mercado se extendía un mar de flores y velas en recuerdo de las víctimas.16:07La canciller alemana, Angela Merkel, ha visitado hace un rato el mercado navideño que fue blanco en la noche del lunes de un atentado con doce muertos y 48 heridos.