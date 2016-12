Conozca las gasolineras en donde venden más caro

*La mayoría de las 75 estaciones de Managua no respetan el precio fijado

Según INE la mayoría de las estaciones de servicio de Managua no respetan los precios.

La institución divulgó un listado de todas las gasolineras y señaló con una marca aquellas que cobraron más por cada litro.

En promedio el incremento de cuatro a ocho centavos por litro, o sea, entre 16 y 32 centavos por galón.

UNO y Puma no respetan precios que ellos fijan

El Instituto Nicaragüense de Energía, INE, comprobó que “en la mayoría” de las 75 estaciones de servicio monitoreadas por la institución encontraron que no cumplen con los precios de referencia que las distribuidoras de los derivados del petróleo fijan cada semana.

Según el monitoreo de precios, hecho por los funcionarios de INE, ayer 19 de diciembre en la capital, la mayoría de las estaciones de servicio de UNO, UNO Petróleos y Puma Energy, cobraron más por el litro de combustible de lo anunciado por las distribuidoras.

Así, la gasolinera “independiente” de Budget Rentacar cobra desde el pasado domingo C$26.49 córdobas por litro de gasolina regular, mientras el precio anunciado fue de C$26.47. Lo mismo encontraron en las estaciones de las empresas UNO, UNO Petróleos y Puma Energy, asegura INE.

En la gasolina UNO del mercado de Mayoreo encontraron el precio más alto cobrado en el litro de la gasolina regular con C$27.79 córdobas, mientras el precio anunciado fue de C$27.65 córdobas.

La UNO 27 de Mayo cobró el diésel más caro: C$22.96 el litro, mientras el valor de referencia es de C$22.69 córdobas.

El kerosene, el más usado en los hogares más pobres del país, se vende esta semana en C$22.90 el litro mientras el precio anunciado fue de C$22.43 córdobas.

En el monitoreo de precios realizado el 19 de Diciembre del 2016 en 75 Estaciones de Servicios (E/S) en la ciudad de Managua, los precios al consumidor de las Gasolinas, Diésel y Kerosene, productos de precios NO REGULADOS, reflejan las siguientes variaciones con relación al efectuado el 12 de diciembre del 2016: