El villancico del poeta Carlos Martínez Rivas

El “Villancico” del poeta nicaragüense Carlos Martinez Rivas

¡Un niño nos ha nacido

un niño se nos ha dado!

Vamos, pastores, vamos,

vamos a Belén,

a adorar, etcétera…

Para algo nace

el niño.

Por algo lo hace.

No se alza porque sí

el vientre, la purísima clausura,

de una Niña de Niñas (¡Virgo Virginum!)

Si viene a traer la paz y no la guerra,

no sé a qué venga.

Por más dulce que sea la llegada

de los bebés, y ofrecerlos,

¡por el amor de Dios! si no ha de cambiar todo

esto, no sé a qué vienen,

y sí sé

que vienen a engrosarlo no a cambiarlo.

Si Él no ha venido -espada

en mano- contra el sabor a hierro,

el regusto a cobre de no haber

sembrado sino desparramado,de haber sido gastado

por la existencia sin gastarla,

de haber sido usado sin usar,

si Él no viene a quitar

de una vez por todas

ese resabio a cobre de las bocas,

no sé a qué viene.

Vamos, pastores, vamos,

vamos a Belén,

a adorar, etcétera…

Porque hemos entendido bastante

bien el sentido oculto (la segunda

intención) de lo blanco, de

lo blancuzco y sus relaciones

con la lepra y el sello del pecado

casi como en el Éxodo y en el Levítico es entendido

(”… y he aquí que estaba leprosa, como la nieve”)

-pero sin poder remediarlo-

(la manchada rutina, el empaste blanque

-cino y la abominable pereza del color: años

centurias eras para que el gris se arrastre

un poco hacia el verde-zinc)

-pero sin poder combatirlo-

creo, entonces, que a eso

viene y que si no viene a eso no sé a que viene.

Vamos, pastores, vamos

,vamos a Belén,

a adorar, etcétera…

El zapatón que taconea con estrépito

no ha sido silenciado

los prójimos unos contra otros se aguzan

como cuchillos chas-chas-chas.

Se oye el encierro, el din-don monótono

el cencerro de los adúlteros

guisando al rojo y cenando frío

y el ruido de hojas secas de la ropa humana….

Si Él no viene a acabar

con ese chas-chas-chas y el frou-frou

de la hojarasca y el din-don y el ¡tac

tac! de la bota y toda

nuestra cacofonía,

no sabré que ha venido cuando venga.

No tendré la menor idea.

Vamos, pastores, vamos,

vamos a Belén,

a adorar, etcétera…

Aquí están todos los hijos, madres.

Recién nacidos, puros como la nieve.

Son la sal de la tierra. El libre

vuelo de vuestro ser.

Oídlos ahora, parlotear.

Miradlos marchitarse

y adiestrarse -agibílibus- y mancharse.

Hinchándose codiciosos,

empobreciéndose de oro. Poco

de todo aquel libre vuelo del ser, madres.

Y poco qué hacer desde vuestro lecho

contra esta ola en torno de una cuna.

Poco desde vuestro rezo,

desde vuestro sueño, desde vuestro puesto.

Sólo hay la nieve afuera amontonada

Como la sal que se ha vuelto insípida

y es tirada y pisada.

Sólo la nieve sucia, el sello blanco

de la lepra y la sal desalada.

Vamos, pastores, vamos

vamos a Belén.

