Las cinco claves de la caída del avión ruso TU-154

*Puntos clave: ¿qué se sabe de la tragedia del avión militar ruso sobre el mar Negro?

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que a bordo del avión había 84 pasajeros y ocho miembros de la tripulación.

Un avión Tu-154 del Ministerio de Defensa de Rusia se estrelló la madrugada del 25 de diciembre en el mar Negro dos minutos después de despegar del aeropuerto de Ádler (Sochi), en el sur de Rusia.

Por el momento, las fuerzas de rescate y los servicios de emergencia están llevando a cabo las labores de recuperación. En la operación de búsqueda en el lugar del suceso participan casi 30 buques, 37 buzos y cuatro helicópteros, así como varios batiscafos y aviones no tripulados.

No hay señales de sobrevivientes entre los restos del avión siniestrado, afirman desde el Ministerio de Defensa de Rusia. El presidente Vladímir Putin ha decretado el lunes 26 de diciembre día de duelo nacional por los fallecidos en la catástrofe.

La catástrofe del avión ruso militar sobre el mar Negro será investigada y los familiares de los fallecidos obtendrán la ayuda necesaria, ha señalado el presidente de Rusia, Vladímir Putin. “Se llevará a cabo una investigación minuciosa de las causas de la catástrofe y se hará todo lo posible para apoyar a las familias de los difuntos”, dijo a la cadena Rossiya 24.

“Se ha encargado al Gobierno crear una comisión que será encabezada por el ministro de Trasporte”, ha añadido el líder ruso, que también ha expresado sus condolencias a los parientes de los fallecidos.

El avión Tu-154 del Ministerio de Defensa de Rusia se estrelló la madrugada del 25 de diciembre en el mar Negro dos minutos después de despegar del aeropuerto de Ádler (Sochi), en el sur de Rusia.

Entre los 92 ocupantes había artistas del Coro del Ejército Rojo A. V. Alexándrov (el grupo oficial de coros y danzas que del Ejército ruso) que se disponían a participar en un concierto en Siria, así como nueve periodistas rusos.

Por el momento, las fuerzas de rescate y los servicios de emergencia están llevando a cabo las labores de recuperación. No hay señales de sobrevivientes entre los restos del avión siniestrado, afirman desde el Ministerio de Defensa de Rusia.

¿Dónde se estrelló?

El siniestro se ha producido en el suroeste de Rusia. Restos de la aeronave han sido hallados en el mar Negro a 1.500 metros de la costa en la región de Sochi a una profundidad de 70 metros, ha afirmado el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Ígor Konashénkov.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, ya se conoce con exactitud el lugar de la caída del Tu-154. En la región se ha comenzado a examinar el fondo.

¿Qué ruta cubría?

La aeronave salió del aeropuerto de Ádler a las 05:20 (hora local, las 02:20 GMT) con rumbo a la base militar rusa de Jmeimim, cerca de la ciudad siria de Latakia, pero desapareció de los radares dos minutos después de despegar y dejó de responder a las 05:40 (02:40 GMT).

¿Quién viajaba en el avión?

En total el aparato transportaba a 92 personas: 84 pasajeros y ocho miembros de la tripulación. En el avión viajaban 68 artistas y miembros del personal del Coro del Ejército Rojo A. V. Alexándrov (el grupo oficial de coros y danzas del Ejército ruso), nueve periodistas de las cadenas rusas Pervy Kanal, Zvezdá y NTV y la médica y activista Yelizaveta Glinka, conocida en Rusia como ‘Doctora Liza’.

Los músicos militares se disponían a participar en un concierto en el aeródromo de Jmeimim. Sus integrantes incluían un coro masculino, una orquesta y un grupo de danza.

¿Cuáles son las causas de lo sucedido?

Actualmente se barajan dos versiones principales como la causa de la tragedia: un error durante el pilotaje y un fallo técnico. El Comité de Investigaciones de Rusia ha iniciado una causa penal dentro de la cláusula de infracción de las normas de vuelo para investigar el siniestro. Los investigadores militares están decomisando documentos e interrogando a los funcionarios responsables del vuelo y al personal técnico que preparó el Tu-154.

¿Cómo es el Tu-154?

El Tu-154 es un avión trimotor diseñado en los años 60 del siglo pasado en la URSS para vuelos de media distancia. Realizó su primer vuelo en 1968 y entró en la historia como el avión comercial más popular de Rusia. En los últimos diez años el número de unidades de Tu-154 en las pistas de los aeropuertos rusos se redujo de manera radical, pero el avión sigue en servicio del Ministerio de Defensa.

¿Cómo reaccionaron las autoridades rusas?

Una comisión del Ministerio de Defensa de Rusia encabezada por el viceministro, el general del Ejército Pável Popov, ha salido desde Moscú en dirección a Ádler. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado que “se llevará a cabo una investigación minuciosa de las causas de la catástrofe” y que se hará “todo lo posible para apoyar a las familias de los difuntos”. El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, dirige personalmente la operación de búsqueda y rescate en el área del siniestro del Tu-154.

No tenía fallas

El Tu-154, que se estrelló este domingo en el mar Negro, no tenía fallas técnicas antes del vuelo, ha declarado el jefe del servicio de seguridad de los vuelos de la Fuerza Aérea de Rusia, Serguéi Bainetov, citado por TASS.

“El avión no tenía fallas técnicas. Las últimas revisiones reglamentarias se llevaron a cabo en septiembre del 2016”, ha señalado, detallando que el comandante del vuelo, el piloto militar de primera clase, mayor Román Vólkov, había realizado vuelos con el mismo destino en varias ocasiones.

El Tu-154 siniestrado este 25 de diciembre viajaba con rumbo a la base militar rusa de Jmeimim (Latakia, Siria).

Se estrelló a 1.500 metros de la costa del mar Negro.