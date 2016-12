AP nombra a Mujer Deportista 2016 EEUU

*La AP nombra a Simone Biles la Mujer Deportista del Año

Por Will Graves

Associated Press

Simone Biles, la jovencita de 19 años que empató un récord con cuatro medallas de oro y una de bronce en la gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, fue nombrada el lunes por The Associated Press como la Mujer Deportista del Año.

A fin de conservar la serenidad y la concentración, Biles quiso tratar los Juegos Olímpicos sólo como una prueba más. Se convenció de que todo sería igual: desde el piso hasta el caballo de salto.

Las barras seguirían siendo asimétricas y la viga de equilibrio seguiría desafiando los nervios de todas las competidoras con un ancho de apenas cuatro pulgadas (10 centímetros).

Por lo tanto, Biles tampoco cambió en Río. Siguió siendo la adolescente con una sonrisa contagiosa y un talento impresionante. Continuó mostrándose como la mejor del mundo y quizás de la historia.

Durante el transcurso de 10 días de agosto, el resultado de Biles en la competencia más importante de su vida fue también el mismo que había cosechado en los cuatro años anteriores: ascensos constantes a lo más alto del podio, en un deporte que ha ido redefiniendo con sus rutinas, aunque ella misma no recuerde cómo ha sido cada una.

“Es como si la memoria se me borrara”, dijo Biles.

El resto del mundo no olvida sus actuaciones. Fue la estrella del equipo estadounidense de gimnasia en Río.

Recibió 31 votos de 59 posibles, por parte de los editores y directores de noticias de la AP. Los resultados se dieron a conocer el lunes.

Otra estadounidense, la nadadora Katie Ledecky, se ubicó en el segundo puesto, con 20 votos, luego de obtener cuatro medallas de oro y una de plata en Río.

La tenista Serena Williams recibió cuatro votos y empató en el tercer puesto con la basquetbolista Breanna Stewart. Williams se coronó en Wimbledon por séptima ocasión, para igualar el récord de la alemana Steffi Graff, de 22 títulos en torneos del Grand Slam.

Este martes, la AP anunciará al Deportista del Año.

Biles es la quinta gimnasta que recibe el reconocimiento a la Mujer Deportista del Año. Olga Korbut lo obtuvo en 1972, Nadia Comaneci en 1976, Mary Lou Retton en 1984 y Gabby Douglas en 2012. Los méritos de Biles para llegar a ese club exclusivo incluyen además tres títulos mundiales en el concurso completo.

La joven de Spring, Texas, no flaqueó ante las altas expectativas. En vez de ello, pareció disfrutar el momento

Revocó un compromiso verbal para competir por UCLA. Prefirió así convertirse en profesional, de modo que pudiera aprovechar las oportunidades lucrativas que surgieran si se convertía en campeona olímpica.

Fue una apuesta riesgosa, si se considera que en una competición hay muchas cosas que pueden salir mal.

Pero Biles pareció inmune a la presión, al menos por fuera. En cambio, Biles dijo que llegó a sentir un vacío en el estómago durante las preliminares del 7 de agosto.

En el momento en que llegó al piso de la Arena Carioca, impartió cátedra junto con las otras cuatro integrantes del equipo —Douglas, Aly Raisman, Laurie Hernández y Madison Kocian. Dejaron claro cómo ha crecido la distancia que separa a las gimnastas estadounidenses respecto del resto del mundo.