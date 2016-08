Bolaños admite que violó la Cn. y que usó la corrupción a su favor

El presidente Enrique Bolaños, Pedro Solórzano y Lindolfo Monjarrez admiten que hicieron uso de la corrupción para conseguir el voto 47

El pastor evangélico Mariano Suárez aceptó prebendas y un empleo para su esposa en el régimen bolañista

La operación casi se cae por la borrachera del diputado Matamoros al que llevaron bolo a la Asamblea Nacional

Cuarta y última entrega

El 12 de diciembre de 2002, la Asamblea Nacional destituyó al presidente Arnoldo Alemán de su escaño con la aparición del voto 47, que hemos reconstruido en estas entregas mediante el relato grabado en Washington, D.C., por Enrique Bolaños, Pedro Solórzano y otros funcionarios.

En esta última entrega, Bolaños admite que autorizó se deja claro que Mariano Suárez, un pastor evangélico entregado por el diputado Orlando Tardencilla, firmó un “acuerdo” hasta ahora desconocido.

Pedro Solórano: Después llamaron a Mario Sebastián y a la Azalia, que eran del Partido Conservador, tampoco les hacía caso, entonces como yo había tenido ese episodio con él (el dipytado Jorge Matamoros) en República Dominicana, de que a pesar de que él se fue con Mario, con Noel Vidaurre, que eran más conservadores que yo en ese entonces, lo habían dejado tirado, yo lo encontré en un pasillo de ese hotel, los zapatos, la camisa, yo iba encontrando como si vas encontrando pedazos de Matamoros por todos lados.

Porque no bajaba al checkout del hotel me di cuenta de que el hombre estaba borracho, lo agarré en peso, lo metí en la tina, le abrí la paja, se medio bañó, le preparé un café y me parece a mí que ese episodio hizo a él recordarle el acto generoso, el acto de buen samaritano que tuve con él y se acordó de eso y me hizo caso, pero me dijo que con calma, que se iba a bañar, que se iba a alistar y yo para eso tenía que estar llamando a Mario De Franco, a Julio Vega, que calmaran la situación en la Asamblea, que él iba a llegar, pero cada vez que yo hablaba, más lento se me ponía, las peinadas eran eternas, las bañadas eran eternas, pero la sesión no comenzaba sin él, hasta que llegó y entró que parecía un butaco, porque también andaba con rezagos de tragos, mareadísimo, levantó los brazos creyendo que estaba en un estadio de baseball o de football y todo mundo empezó a aplaudir y ahí se dio el cambio de la Directiva, que era otra de las cosas que teníamos pendientes cambiar, y se cambió la directiva.

Que ahí metimos a Avellán también, a Fernando Avellán de vicepresidente, aunque no se crea, de vicepresidente, y él (Jorge) era de Secretario, iba Matamoros de Segundo Secretario, y quitamos la directiva, eso es previo al voto 47, que fue el primer golpe que le dimos a la directiva del PLC.

Solórzano: … El de la Verona y empieza a hablar, yo mismo me encargo, me dijo usted que no quería que ni las cocineras se dieran cuenta y yo me encargo de pedir una paella, porque comimos paella, me acuerdo perfectamente, y que usted se tiró su tequila y se paseaba así, tas, tas, y les iba hablando con una tranquilidad y una sabrosura dándole la vuelta ahí en la, porque nos sentamos en unas sillas así y los puso así a todos alrededor pero el Presidente como nervioso de que lo estuvieran oyendo y entonces después dijo vámonos mejor para aquí adentro y ahí ya nos instalamos se cerró eso hermético y ahí no entraba nadie, ni un escolta ni nadie…

Lindolfo Monjarrez: La noche antes sí…

Solórzano: La noche antes, pero eran poquísimo, acordate que José Antonio Alvarado estaba debutando de Secretario Político y ni siquiera le dijo no podés entrar porque tenía una percepción el Presidente de eso del sigilo, era poca gente, Mario, Moncho Lacayo, yo, el Presidente y esos liberales…

Monjarrez: Es decir la jugada la detectaron hasta la noche antes.

Solórzano: Sí.

Monjarrez: Que le estaban rodeando la casa a Suárez.

Solórzano: Tardencilla fachentísimo, porque Tardencilla fue un artífice de eso, entonces ya entró y me acuerdo que hubo una firma, Presidente porque usted no se iba a ir a acostar tranquilo, algo lo hizo firmar usted esa noche.

Enrique Bolaños: No me acuerdo, ahí debe estar si firmó…

Solórzano: Algo firmó, porque fue un momento también de alegría, está firmando, y no era aquella cosa prebendaria, porque olvidémonos de que usted le dijo te voy a dar tanto, que era lo que se acostumbraba, aquí no había nada prebendario… Que ese es el handicap, porque en Nicaragua estaban acostumbradas la gente a que le pusieran el cañonazo de lo que sea para poder hacer las cosas.

Hablante: En esta historia hubo algún momento en tus análisis y en tus evaluaciones, ¿qué si hubieras hecho algo diferente hubieras logrado conquistar a esos señores enamorados de Alemán?

Bolaños: Es que desde el inicio yo llamaba e invitaba a los liberales del PLC, a todos, pero había unos más influyentes, Oscar Moncada, Noel Ramírez, Carlos Noguera, Wilfredo Navarro, principalmente, había otra cantidad de diputados menos sobresaliente que esos más o menos seguían la corriente de nosotros, los invitaba muy a menudo a mi casa para tratar de convencerlos, tratar de explicarles, tratar de decirles, nunca logramos penetrar. Tu mamá lo cuenta bien, se metía ahí y les decía como casi siempre inicia las reuniones rezando un Padre Nuestro, les decía agárrense de las manos, se ponía ella a rezar el Padre Nuestro, caminaba en la bolsa una botellita y plis, plis, plis, les pasaba echando agua bendita a todos. Ni eso les entró.