Misión de EEUU documenta petición de empresarios nicas

Prometen llevarlas al gobierno de Obama

COSEP, representantes del sector privado cárnico y del gobierno nicaragüense se reunieron ayer en el Banco Central con una delegación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que atiende el DR-CAFTA.

La pronta entrada en vigencia de la disposición estadounidense para que la carne brasileña entre al mercado de Estados Unidos, lo que supone arrasará fácilmente con la cuota asignada a la región ha estremecido a este vital sector de la economía del país.

“En cuanto al sector cárnico les explicamos cual es el alcance de ese tipo de situaciones primero en relación al mercado; en segundo lugar, en relación al tema de precios y en tercer lugar como esto impacta en el empleo”, comentó el presidente del COSEP, José Adán Aguerri. Agregó que también tuvieron la oportunidad de plantear lo que significa estas afectaciones con Estados Unidos en relación a los tres sectores: carne, maní y tabaco, “es un tema que lo tenemos que entender de forma integral, sin que esto signifique que haya una interrelación en las decisiones que se están dando”.

El Presidente del COSEP dijo que esperan en lo que resta del 2016 y ojalá que en el 2017 no se tendría impacto en relación a la afectación a la venta de carne en Estados Unidos que hoy no paga arancel, ya que de acuerdo a lo planteado por el equipo de Estados Unidos la importación de Brasil no es muy grande. “Son procesos. Estamos en esas discusiones y vamos a estar revisando mes a mes el mercado”, refirió.

En relación al sector textil Aguerri señaló que hablaron del impacto que ha tenido este sector para Nicaragua, un sector que genera negocios de 1,700 millones de dólares; alrededor de U$1,400 millones son exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos, y entre U$250 y U$300 millones son importaciones que hace Nicaragua de Estados Unidos.