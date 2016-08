Puerto Sandino es zona de desolación ambiental

*Grupos de jóvenes vestidos con trajes amarillo recogen con baldes los restos de petróleo regados en el suelo

*Puma Energy cierra su propiedad y redobla la vigilancia; impiden la labor de la prensa nacional

*Pescadores de puerto Sandino claman por ayuda porque no pueden salir a faenar

Por Carlos Jirón

Trinchera de la Noticia

La escena es devastadora. La imagen del fuego vivo, las explosiones y la larga columna de humo, han cedido paso a la desolación. Una espesa y oscura capa de petróleo se aprecia en donde antes había verdor y árboles.

A una semana del incendio que arrasó dos de los tanques para almacenamiento de petróleo de la empresa Puma Energy, en Puerto Sandino, lo que puede verse a simple vista es a un grupo de trabajadores de la transnacional petrolera haciendo trabajos de limpieza.

Un grupo de jóvenes que dijeron ser de Managua y de Puerto Sandino, vistiendo trajes de hule color amarillos, usando botas y guantes, recogen del suelo con palas el material oscuro y aceitoso que está tirado en el suelo. Lo colocan en bolsas plásticas que luego llevan a zonas en donde se apilan barriles para recibir la evidencia de los incendios y de los daños.

El calor en Puerto Sandino es insoportable y algunos de esos muchachos, sin ninguna experiencia laboral o conocimiento en este tipo de tareas de remediación ambiental, se han quitado la chaqueta amarilla y apenas se han dejado el pantalón del mismo color, las botas y una camisa o camiseta.

En el área afectada por la explosión, que tomó desprevenido a Puma Energy y desnudó las debilidades del sistema de prevención y combate a un fuego diferente a los conocidos, aún puede apreciarse humo que sale de la zona del incendio.

Residuos de combustible y materiales siguen quemándose a fuego lento y sin ninguna prisa. El fuego está controlado, reducido, pero no extinguido.

Cierran el paso

La zona afectada tiene ahora un acceso más restringido. La transnacional Puma Energy ha desplegado un mayor número de guardas de seguridad para impedir el ingreso de personas, ambientalistas y periodistas de los medios de comunicación.

El desastre ambiental es grande, se extiende a medio kilómetro en todas las direcciones, más allá de la misma propiedad de la empresa.

La flora y fauna, el agua y el suelo sucumbieron ante la lluvia del hidrocarburo incandescente y el calor irradiado. Hasta el aire fue contaminado, aunque aún no hay una evaluación a fondo sobre las afectaciones en la población.

Todavía es desconocido si el personal de la empresa y el de instituciones de combate al fuego, cruzrojistas, técnicos y ayudantes salieron afectados luego de 72 horas continúas de exposición a la tragedia.

Las especies marinas son de las más afectadas, pero esto solo será comprobado hasta que los especialistas culminen las investigaciones.

Pescadores paralizados

Además del impacto medioambiental las afectaciones económicas y sociales ya existen. Los pescadores están varados, las redes tendidas o guardadas, sus lanchas en el embarcadero desde hace una semana. Hace siete días dejaron de salir a faenar y no han podido reponer los alimentos consumidos.



Pedro Antonio Hernández Pereira, pescador artesanal de Puerto Sandino, junto a otros hombres dedicados a la misma labor están de brazos cruzados.“Nos sentimos en el aire, no salimos porque el agua está contaminada y el pescado huye por el derrame de petróleo y si salimos solo es a gastar combustible. De mi dependen seis personas, mi esposa y mis hijos, la pesca es la única fuente de ingreso, pero no estamos recibiendo ni un centavo, estos días estamos viviendo del crédito de las pulperías” expreso don Pedro.Como este pescador, Leonardo Agustín Romero también es pescador, y dijo a Trinchera de la Noticia que no ha salido a pescar desde una semana.“Actualmente estoy dependiendo del trabajo de mi esposa, de lo poquito que ella gana estamos comiendo, porque nosotros los hombres no estamos pescado, esta explosión nos afectó directamente y nadie se preocupa por nosotros”, recalcó Romero.Los testimonios de estos dos pescadores se repiten en muchos otros profesionales que están detenidos. Algunos dijeron que los líderes políticos de los barrios les dijeron que por órdenes superiores no entraran al mar hasta recibir un nuevo aviso.Mientras tanto continuarán sin llevar echar las redes al mar para recoger el alimento de sus hogares.