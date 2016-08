Gossip: Aislarse es un error

Por Hamlett

 Cuentan que el primer emperador de China (221-210 a.C.), Ts´in Shih Huang Ti “fue el hombre más poderoso de su época. Su imperio era más vasto y poderoso que el de Alejandro Magno. Conquistó todos los reinos que rodeaban el suyo. Ch´in los unificó en un solo imperio, China. Sin embargo, durante los últimos años de su vida casi nadie lo veía.

 “El emperador vivía en el palacio más esplendoroso construido hasta aquella fecha, en la capital del país, Hsien-yang. Constaba de 270 pabellones, todos interconectados por pasajes secretos, lo cual permitía al emperador moverse de uno a otro sin que lo vieran. Dormía cada noche en una habitación distinta y cualquiera que posara su mirada en él era decapitado al instante. Solo un puñado de hombres conocía su paradero, y también éstos, si llegaban a revelarlo a cualquiera otra persona, eran ajusticiados.

 “El emperador vivía tan aterrado de todo contacto humano que, cuando se veía obligado a salir de palacio, viajaba de incógnito, disfrazado. De repente, en uno de esos viajes por las provincias, murió. Su cuerpo fue llevado de regreso a la capital en el carruaje imperial, seguido por un carro cargado de pescado salado para disminuir el olor del cuerpo en descomposición pues nadie debía saber su de muerte. El emperador murió solo, lejos de sus esposas, su familia, sus amigos y sus cortesanos, acompañado solo por un ministro y unos cuantos eunucos”.

 Esta anécdota extrema es del libro “Las 48 leyes del poder” de Robert Greene, y corresponde a la Ley 19, titulada: “No construya fortalezas para protegerse: el aislamiento es peligroso”.

 Todos sabemos que no es una “ley”, pero la cito para expresar la preocupación general y protesta que ha despertado la cadena de decisiones del presidente Daniel Ortega y que apuntan a cerrar las fronteras y que lleva a la pregunta básica: ¿Por qué?

Nada nuevo

 Decisiones extremas como estas no son nuevas para el líder sandinista. En los años 80 fueron peores. La revolución sandinista ordenó expulsar del país a decenas de sacerdotes, de diferentes congregaciones, porque cada vez que una parábola bíblica era citada en el púlpito, la dirección nacional creía que era contra ellos.

 El caso más vergonzoso fue sin duda alguna el de la expulsión de Monseñor Pablo Antonio Vega, obispo de Chontales, a quien uno de los jefes de la Policía Sandinista, sacó de su cama, lo montaron en un helicóptero y lo dejaron en la mera guardarraya con Honduras. Ni siquiera lo dejaron ponerse los zapatos. Lo sacaron descalzo del país.

 Esos tiempos están volviendo peligrosamente, advirtió la semana pasada, el Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo Metropolitano de Managua, cuando dijo que no debía malinterpretarse el mensaje de los sacerdotes porque la palabra de Dios, expresada en la Biblia era para todos y no solo para el gobierno.

El pretexto

 En la década de los años 80 varios embajadores y personal diplomático fueron sacados o sometidos a escándalos episodios. Muchos no recordarán al exembajador de Venezuela en Nicaragua, Yépez Boscán, un fiestero al que le gustaba el trago y las mujeres. Un día le montaron una jugada para tomarle fotos y exhibirlo en los periódicos y forzar su salida.

 En ese período, la revolución blindó las fronteras bajo el argumento de impedir la infiltración de contrarrevolucionarios o agentes de la CIA. Hoy da la impresión de que el gobierno está repasando el mismo guión y repitiendo los mismos errores.

 Creo que impedir la entrada de los líderes de las maras salvadoreñas disfrazados de pastores es una responsabilidad de las autoridades, una buena causa, pero ello no debe conducir a obstaculizar o cerrar el paso a grupos de misioneros o religiosos invitados por las autoridades, como los dos sacerdotes invitados por la diócesis de Jinotega.

¿Hay algo más?

 A menos, y seguramente pensando mal puedo acertar, que la inteligencia oficial haya detectado que con el disfraz de pastores evangélicos podrían estar llegando al país grupos de adversarios sandinistas a levantar la conciencia de los campesinos.

 No dudaría que tras estas medidas migratorias se oculte un nuevo capítulo de la guerra política en la que Ortega usa el poder del gobierno para contrarrestar una especie de batalla de baja intensidad. Y si no es así, es mucho más grave lo que ocurre en la cabeza del gobernante.

 Ver fantasmas por doquier solo nos conducirá a hacer de Nicaragua una inmensa cárcel y a despertar el miedo. Y esto puede desatar imponderables inimaginables. El miedo conduce al caos y a la estampida.

No jugar con fuego

 El ambiente electoral del arranque de la campaña electoral es el peor de los últimos 15 años, y la mayor parte del problema es culpa del sandinismo que está aferrado al poder y que no tolera admitir la posibilidad de perder en las urnas.

 Si es un plan intencionado para atemorizar a la mitad de los votantes, que no aún deciden si acudirán a las urnas el 6 de noviembre o en aquellos que no quieren acercarse a las mesas ese día, mientras el FSLN saca todos sus músculos para ganar por aplastamiento será una nueva manera de cometer fraude.

 Cualquier tipo de presión, sea para asustar a los votantes o para convencerlos de que “no hay por quien votar”, es cometer fraude contra una sociedad a la que solo le queda el recurso cívico del voto.