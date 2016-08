IV Poder enriquece programación de Extra Plus

Programa de análisis es transmitido por canal de Manuel Espinoza

Por Julio Pérez Trinchera de la Noticia

IVPoder es un programa, bajo la realización de Radio La Primerísima, con una enorme cantidad de información, análisis, dirigido por William Grisby, Javier Reyes y Adolfo Pastrán “personas muy informadas y que ofrece información de altura”, afirma el licenciado Néstor Espinosa, director ejecutivo del canal televisivo Extra-Plus.

“Establecer una alianza con ellos fue importante de cara al perfil que tiene el canal, que es un perfil informativo y formativo, y esa característica tenía el programa Cuarto Poder y se ajustaba a la línea del canal”, señaló.

Cuarto Poder es un programa de debates trasmitido los lunes, en vivo, de 5:00 a.m. a 6:30 a.m., en radio La Primerísima, allí se graba en video, y se retrasmite por Extra Plus, los días lunes a las 6:00 pm con repetición a las 10:00 pm.

A su vez, Radio La Primerísima lo retransmite en horario de las 2:00 p.m. los lunes.

“Es un programa que enriquece definitivamente la programación de Extra Plus, ofrece contenidos importantes, con mucha información, con muchos datos, análisis muy serios de las cosas. Para la programación y la teleaudiencia es de mucha riqueza tener un programa como ese aquí”, externó Espinoza.

Programa que enriquece

Para Extra Plus es muy importante que Cuarto Poder esté en la programación de este canal, “porque nos permite contar con un programa de debates que era necesario en el canal y Cuarto Poder es lo mejor que hay en debate. Cuenta con la presencia de tres periodistas, que además de estar muy bien informados y muy bien documentados, cada uno en su línea, defienden su pensamiento libre e independiente”, agregó el veterano periodista y maestro de generaciones, Manuel Espinoza Enríquez, presidente de Extra Plus.

“Cuarto Poder ha venido a dar un valor que nosotros no teníamos, el hacer debates libres de todo control. Lo que he buscado en toda mi vida es que la gente esté informada de lo que es, de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido, de lo que son los planteamientos o programas de la administración estatal, de la realidad, el desarrollo económico, la actividad empresarial, decir lo que ocurre y eso le costó que lo sacaran de algunos canales”, recordó Manuel.

Volverá noticiero Extravisión

“Estamos desarrollando una estrategia que nos lleve a un noticiero formal”, anunció Manuel Espinosa, fundador de Extravisión, uno de los noticieros que tuvo mayor audiencia en Nicaragua.

“Cuando se trasmitía en el Canal 4, llegó adquirir un raiting del 24%, en ese tiempo, se veía más que las telenovelas y solo el programa Sábado Gigante de don Francisco tenía más audiencia”, recordó Espinoza.

El director ejecutivo de Extra Plus, Néstor Espinosa, dijo que “Extravisión ya comenzó con cintillos informativos, pronto vendrán los micro noticieros y dentro de poco el noticiero que será trasmitido en su horario original a las 10 pm”, señaló.