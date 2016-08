La productividad es factor de prosperidad

Gurú aborda tema para el futuro del país

La productividad es el motor del éxito en países prósperos, la productividad asociada con cada sector, sin embargo, la tendencia mundial se está moviendo hacia el sector servicio. A nivel global la agricultura ha perdido el 25% en la creación de empleos, empleo que se ha movido hacia sectores productivos, muchos en el área de la manufactura, “porque tenemos una economía orientada a la exportación”, señaló Dani Rodrik en su ponencia “Nicaragua, la transformación estructural ante la globalización”, durante el II Encuentro Empresarial Nicaragua 2016, invitado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (FUNIDES).

Auge del sector servicios

Algo está sucediendo a lo largo y ancho del mundo, existe un movimiento hacia la manufactura y después hacia los servicios, “una especie de cortocircuito”, nos estamos moviendo mucho más rápido hacia los servicios. En todas partes el proceso de industrialización parece haber perdido su gas, estamos viendo que el sector agrícola se está trasladando a las áreas urbanas, que están siendo empleados por el sector servicios.

La baja producción en países como México, Colombia y Brasil, todos están relacionados con el hecho de que no son industria de producción moderna, de manufactura que esta creciendo, sino mas bien es la extensión de áreas urbanas que ha creado incremento de servicios. Cuando la manufactura se expande y más tarde empiezan los servicios, se da el fenómeno global conocido como desindustrialización prematura, “y esto se está viendo y observando a los largo y ancho”, expresó el también Catedrático de la Universidad de Harvard.

Nicaragua contra-corriente

Según el Catedrático de Harvard, “Nicaragua siendo un país relativamente pequeño va contra-corriente de esta tendencia mundial de “desindustrialización prematura”. Ustedes no requieren 150 mil industrias para ser competitivo, lo que se necesita en Nicaragua es media docena de industria creo que eso haría el trabajo mucho más fácil”.

La banca, los servicios, los servicios de información, informática, relacionadas con el comercio, son segmentos altamente productivos que se pueden exportar y son muy apetecidos. El problema de Nicaragua es que no tiene este tipo de habilidades en su fuerza de trabajo, no está tan calificada, no tiene todas las habilidades, comparado con Alemania.

Nicaragua tiene que invertir en capacitación, eso va crear una fuerza de trabajo capacitada en por lo menos en dos generaciones a futuro, “el problema es que necesitamos crear trabajos productivos para la fuerza de trabajo actualmente”, dijo el experto.

La economía informal no puede ser un pivote de crecimiento, porque está limitada precisamente por la demanda doméstica, “no hay manera que sus servicios minoritarios puedan ser el motor del crecimiento”, dijo el catedrático en parte de su exposición.