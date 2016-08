Redes sociales, solidaridad, armonía y comunicación

Por Dr. Armando Mena Cuadra*

¿Son las redes sociales un instrumento al servicio de la solidaridad, la armonía y la comunicación? A primera vista podría contestarse afirmativamente la pregunta, pues no hay duda de que pueden ser parte de los usuarios de las mismas, al hacerlo como debe ser, con respeto, moderación y como un elemento que tiende puentes entre los ciudadanos de todas las naciones, razas, religiones, costumbres y hace más fluida la comunicación

Está claro, que los creadores de estas redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, los smartphones, lo hicieron no solo con los fines a los que me refería en mi anterior párrafo, pues aparte de lo mencionado como instrumentos de intercomunicación social entre personas, instituciones, etc., laten en su fondo objetivos meramente mercantiles, pues ya sabemos que Bill Gates, Marc Zuckerberg y otros han ganado millones con sus inventos.

Sabemos también que su poderío económico supera en muchos casos el PIB de muchas naciones del globo terráqueo y que parte de sus ganancias las dedican a obras sociales y ayudas al tercer mundo, que en parte ayudan a superar algunas necesidades de las instituciones o fundaciones a los que canalizan esos fondos, pero todo ello no deja de ser un negocio muy floreciente.

Pero veamos la otra cara de la moneda, a los usuarios de esas redes que, como decía, algunos utilizan sanamente, para chatear con sus amigos, familiares y hasta le dan utilización comercial publicando anuncios para fines de muy diversa índole.

Ya vemos que, hasta los terroristas, como ISIS, se valen de las mismas para presentar sus atrocidades ante medio mundo y con fines belicistas, lo cual demuestra que ese uso equivocado les da a conocer su errada ideología, confundiendo el islam con las barbaridades que a diario cometen.

Otro lado oscuro de las redes sociales viene representado por la distribución de pornografía infantil cuyo uso es rechazado por amplísimas mayorías en todos los países del mundo en la que afectan principalmente a nuestros niños y niñas aprovechándose de que no saben defenderse por sí solos y que son utilizados con fines abyectos e inconfesables, causándoles afectaciones que los marcan para su vida entera.

Las redes sociales tienen indudablemente un fin que pretende ser necesario para sus usos entre personas que desean estar intercomunicados y hasta son un hobby sano cuando su uso va dirigido a fines nobles y a causas que ayudan al bien de todos los ciudadanos o de una buena parte de ellos como son las familias que por un motivo u otro se encuentran separados y las utilizan para mantenerse informados.

También es cierto que a través de estas redes adquirimos conocimientos en las llamadas autopistas de la información, en las que para nuestra ilustración podemos encontrar documentación de todo tipo que nos es útil o necesaria para redactar una monografía, un discurso o simplemente adentrarnos en materias sobre las que nuestros conocimientos son escasos o nulos.

Pero hay a quienes les sirve de desahogo a sus más bajos instintos y que denotan su mala educación, cuando se dedican a insultar, humillar, envilecer a otros seres humanos que por las razones no son de su agrado y de su gusto, y es cuando sueltan los adjetivos más purulentos de su interior sin que ello tenga justificación alguna.

Está claro que las redes sociales tienen una estrecha conexión con el tema de la libertad de expresión y la censura, pero ello no está regulado de manera específica y allí es cuando entra en funcionamiento la auto censura y la educación de los usuarios quienes saben que no se puede traspasar determinados límites a lo que decimos por medio de las redes sociales, porque cuando decimos algo que es ofensivo, vulgar, irrazonable injurioso o difamatorio ya estamos entrando en el terreno de que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro.

También a veces se convierte en una arma de doble filo, ya que a veces se nos proporciona información que abre el camino a lo delictivo, tal es el caso que usan los terroristas para ilustrar a sus seguidores o adeptos para fabricar determinadas armas o el uso de artefactos explosivos que van a causar de irreparable consecuencias como la muerte o la destrucción de ciudades que son tesoros artísticos de sus países.

Ojalá pues estas reflexiones sobre este espinoso tema nos hagan pensar sobre cómo debemos usar estas redes sin causar daño a nadie y que nos sean de provecho para acceder a temas que desconocemos y que nos traerán nuevos caminos de cultura y conocimientos provechosos.

*Abogado nicaragüense residente en España.