Wang Jing reaparece de “compras” en Israel

¿Qué relación hay entre una empresa operadora de satélites basada en Israel y el proyecto del Canal Interoceánico en Nicaragua? Ninguna, en apariencia. ¿Está entonces relacionada con la promesa de darle a nuestro país el primer satélite de comunicaciones de su historia? Tampoco.

El proyecto canalero sigue en el limbo y el prometido satélite definitivamente está en el archivo de los recuerdos.

Pero, el magnate chino Wang Jing, presidente de la empresa Beijing Xinwei Technology Group, reapareció esta semana detrás del anuncio hecho por un grupo de socios de una empresa israelita que habrían llegado a un acuerdo para venderle un satélite de comunicación espacial.

El “chairman” -como le gusta que lo llamen- no daba la cara, al menos en el plano internacional, desde que el precio de sus acciones cayó estrepitosamente en 2015 perdiendo, según la revista Forbes, el 60% de su capital.

Luego de ocupar uno de los primeros 20 lugares entre los multimillonarios del planeta, Wang Jing cayó de la lista de los 100 primeros, pasando de una capital de 12,000 millones de dólares a 1,300 millones.

Desde entonces, Wang no ha recuperado ese dinero y, por el contrario, quedó expuesto internacionalmente a la duda y al retiro de la confianza en su negocio.

El precio de las acciones de “Xinwei” bajó el año pasado a 12 yuanes en el mercado Shanghai y este año pudo remontar un poco más en los mercados. El pasado 15 de julio promedió 18.88 yuanes, el precio por acción de su empresa, pero ayer cerró a 17.75 yuanes.

Comprando SpaceCom

Si de algo sabe Wang Jing es de diseñar megaproyectos para mejorar el precio de las acciones de Xinwei en el mercado bursátil chino. En 2013 cuando anunció la construcción del canal interoceánico por Nicaragua el valor de sus stocks en la bolsa china ascendió hasta los 60 yuanes, en promedio. Luego, con el desplome bursátil de las bolsas asiáticas perdió casi 50 yuanes por acción.

En ese tiempo anunció la inversión de seis mil millones de dólares en la reconstrucción del puerto Sebastopol, la fabricación de centros comerciales, aeropuertos y una cadena hotelera en esta región del este.

Pero, Wang Jing parece hoy estar dispuesto a “volar” más allá del espacio despegando de la Tierra en donde tiene el compromiso de “aterrizar” un canal interoceánico con una inversión de $60,000 millones de dólares, mínimo.

Algo raro

Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd. apareció detrás del anuncio de un grupo de accionistas de la empresa operadora de satélites Spacecom de Israel, valorada en US$285 millones, que dicen haber acordado venderle el 41% de las acciones.

Los dueños de Comunicaciones Espaciales (Spacecom) informaron el 24 de agosto, que habían acordado vender la compañía a un conglomerado de Pekín, que a su vez creó una empresa en Luxemburgo, para dar tranquilidad a la operación, y comprar las acciones en efectivo.

Al menos hasta ayer el precio de las acciones de Xinwei no había reaccionado. Al contrario perdieron casi un yuan por acción en la jornada del jueves 25 de agosto.

Con los términos de la transacción dijeron que con la nueva inversión esperan tener una entrada exitosa en el mercado con el satélite de comunicaciones Amos-6 de Spacecom, construido por Israel Aerospace Industries y programado para su lanzamiento el próximo 3 de septiembre a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9.

SapeceCom, con una flota de tres satélites al que ahora se agregará Amos-6, continuará siendo operado desde el territorio de Israel bajo los términos del acuerdo.

Aún no está confirmado

Los propietarios de Spacecom, dirigidos por el grupo privado de telecomunicaciones, Eurocom, han estado tratando, sin éxito, de vender la compañía durante varios años. El último intento de transacción con el operador de satélites españoles Hispasat fracasó debido a problemas regulatorios con Israel.

Los accionistas de Spacecom, pero no en sí Spacecom, emitieron un comunicado diciendo el 24 de agosto que el precio de venta representa una prima del 41 por ciento de las acciones. Spacecom se negocia en la Bolsa de Tel Aviv.

Según el comunicado, Beijing Xinwei Technology Group está comprando Spacecom y lo integrará en una empresa de Luxemburgo llamada Telecommunication S.A., Telecomunicaciones S.A., que será el comprador legal de Spacecom.

Beijing Xinwei es propietaria de la empresa israelí, Big Bird Ltd., que se encargará de la operación y asegurará la presencia israelí continua en los activos de la compañía, según los accionistas.

El presidente ejecutivo de Spacecom, David Pollack, dijo en un comunicado que la transacción dará a la empresa un empujón para crecer en un mercado difícil.

“El mercado mundial de satélites de comunicaciones se encuentra en un proceso de consolidación, permitiendo a las empresas que se fusionan mejorar su competitividad”, dijo Pollack.

También creen en su palabra

“A raíz de los contactos con diversas entidades, las negociaciones con el Grupo de Beijing Xinwei maduraron en esta transacción, lo que refleja una prima sustancial sobre el precio de mercado. Beijing Xinwei es un socio estratégico, experto en el campo de las telecomunicaciones, y la planificación para expandir su negocio en el campo de los satélites de comunicaciones. La fusión facilitará a la Sociedad la solidez financiera, y permitirá un mayor desarrollo y crecimiento”, dice el comunicado

Los accionistas de Spacecom describen a Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd. como “un conglomerado chino con vastas operaciones globales, entre otras cosas, en los EE.UU., Irlanda, Rusia, Nicaragua, Brasil y más. La compañía ofrece soluciones para proveedores de telecomunicaciones, y activos en el campo de la comunicación celular, venta de equipos, y los satélites de comunicaciones. La compañía se cotiza en la Bolsa de Shanghai, a un precio de mercado de sus activos actuales del balance US$7,6 mil millones, y en la cantidad de US$2,7 mil millones. La sede de Xinwei se encuentra en Beijing, China “.