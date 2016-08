Gossip: Top ten semanal (XXXI)

Por Hamlett

 La pasada fue una mala semana para el presidente Daniel Ortega, el artículo del periodista Stephen Kinzer, autor del libro Sangre de Hermanos, sobre la Nicaragua de los años 80, y la declaración de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, son solo dos gotas del diluvio de críticas que ha recibido en las últimas semanas. El mandatario, fiel a su política de comunicación sigue guardando silencio.

 Otro perdedor de la semana es Carlos Canales. ¿Carlos quién? El presidente del partido bolañista APRE a quien le renunciaron 76 candidatos a diputados de los 90 que presentó al Consejo Supremo Electoral. ¿Qué tal?

 El personaje de la semana son 10 en realidad: la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

 Veamos el resumen semanal.

 1. CRÍTICAS. Por mucho que el gobierno de Daniel Ortega esté fuerte o se sienta blindado contra cualquier tipo de ataque hay un antiguo proverbio que dice que una gota tras otra terminando rompiendo la piedra. No estoy seguro que los “dictadores mediáticos” vayan a lograrlo, pero, van a causarle un daño difícil de reparar en un corto plazo. Ortega tiene un cálculo concreto que comparten los mismos líderes de Estados Unidos: en este momento a nadie le importa Nicaragua en el país del norte. Pero ese cálculo no es tan cierto. En los últimos días se ha demostrado que la “dictadura mediática” tiene amigos en el exterior y ahora ha apelado a todos. El último fue del prestigioso periodista Stephen Kinzer, que le dedicó un artículo amplio y devastador reportaje contra el régimen sandinista. ¿Podrá perforar la concha rojinegra? No antes del 6 de noviembre.

 2. OBISPOS. Arrancando la semana, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEN, divulgó un mensaje que, como les comenté esta semana, fue firmado por los diez obispos. El mensaje fue rechazado por la ultraderecha lo cual es bueno. Los partidos que participan en las elecciones lo elogiaron. Los ONGs políticos, los que creó y financió Bolaños y el MRS, callaron excepto uno. Fue una declaración al codillo que situó el tema del voto en la esfera de la conciencia individual.

 3. INCENDIO. En la medida que el humo que salió de los dos tanques de Puerto Sandino fue disipándose comprobamos con preocupación y horror el daño ocasionado al ecosistema. Los especialistas dicen que los efectos más dañinos se extendieron en un radio de un kilómetro a la redonda. La remediación aún no ha comenzado, Puma Energy guarda silencio, así como MARENA y las instituciones del estado que deben cuidar nuestro país. ¿Qué harán? ¿Cuándo lo sabremos?

 4. ARMAS. Tanta alharaca para salir con la historia de que la “desarmada” Costa Rica está rearmándose. Ya me sospechaba que la lloradera del presidente Luis Guillermo Solís de que se sentía amenazado con los tanques del Ejército de Nicaragua era solo el bálsamo para dejarle caer la piedra a su pueblo. El gobierno de Estados Unidos le donó más de $100 millones de dólares en armas, ¿para combatir el narcotráfico?, no, para satisfacer el ego y las ansias de Solís y los dirigentes anti-nicaragüenses del PLN. A ver si con eso dejan de ser la bodega de cocaína de los carteles de la droga.

 5. FUNES Y OTRO. El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, se dejó a venir a Nicaragua cuando le avisaron que la Fiscalía de su país iba a registrar su casa en donde encontraron muchas cosas de lujo. Funes, un famoso exreportero de CNN en Español, ha usado Twitter como su batería de defensa y le ha pelea a sus perseguidores y hasta el colega Carlos Fernando Chamorro, a quien llamó “entrometido”. De paso, un par de chapines descubrieron que el expresidente del Congreso de su país está también en Managua, huyendo de las acusaciones de corrupción en Guate.

 6. PREOCUPACIÓN. La Embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, puso de nuevo el dedo en la llaga y advirtió al régimen de Daniel Ortega que su política de cerrar espacios y exprimir a la democracia interna tendrá un costo. Muchos han presionado a la Embajadora Dogu para que se meta en los asuntos nacionales, como lo acaba de hacer Callahan, pero, ha demostrado que tiene criterio para no dejarse manipular por los Adolfos Díaz de siempre.

 7. CAMPAÑA. Arrancó la campaña electoral y el único que metió bulla, desde el arranque fue el PLC. El PLI dice que comenzará esta semana con una ofensiva de anuncios, mientras el FSLN está haciendo una campaña de spots dirigido a los jóvenes. Total, los liberales están acudiendo al compromiso en condiciones adversas, mientras se disipa el “no hay por quién votar”.

 8. TUMARÍN. Trinchera ha vuelto a mover el tema de Tumarín. Algo sigue oliendo mal en Dinamarca porque aún nadie explica qué es eso de que los nicaragüenses vamos a pagar $44 millones de dólares por algo que no existe.

 9.TERREMOTO. Italia ha sufrido un nuevo terremoto que arrasó un pequeño poblado, Amatrice. Un nuevo recordatorio de que las malas construcciones causan las muertes y no las sacudidas de la tierra. El 15% de los habitantes pereció bajo piedras y polvo imposible de respirar.

 10. OLIMPÍADAS. Terminaron las Olimpíadas y comenzó el calvario de Dilma Roussef. La carrera contra la exmandataria será corta y seguramente contundente. Haber organizado los juegos no le servirá para evitar su caída definitiva.