Presidenta CSJ exhorta a jueces y magistrados a “humanizar la justicia”

Foto: La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, exhortó a jueces y magistrados a humanizar la administración de justicia.

Por Magdalena Jiménez / mmjimenez@poderjudicial.gob.ni

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, exhortó a todas y todos los servidores públicos del Poder Judicial, a “humanizar la administración de justicia”, coadyuvando “a la superación de los obstáculos que dificulten el efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”.

El Poder Judicial celebró este 25 de agosto el Día Nacional del Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

“No podemos ser indiferentes a la realidad que enfrentan las personas que sufren más necesidades, los funcionarios y funcionarias no podemos ser ajenos a esta realidad, por el contrario, debemos participar en un proceso de humanización de la justicia”, dijo la dirigenta del Poder Judicial.

La humanización de la justicia “empieza desde el momento que se recibe a la persona. Toda persona que acude a la administración de justicia se siente vulnerable, sobre todo cuando no es recibida con calidez, con empatía, cuando no nos podemos poner en los zapatos de los demás, olvidándonos que no estamos exentos de nada, que nosotros también algún día podemos estar en esa situación”, agregó.

Como dioses

“Por el contrario, muchas veces actuamos como si nuestra autoridad bajó del cielo, como que somos los únicos que tenemos la facultad de juzgar a los demás; algún día nosotros también podemos ser juzgados”, dijo la doctora Ramos.

En el acto participaron magistradas y magistrados de la Corte Suprema y los Tribunales de Apelaciones; jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial. En el auditorio “Augusto C. Sandino” del Complejo Judicial Central Managua, también se conmemoró el día Nacional de las Personas con Discapacidad,

Asistieron la Procuradora Especial de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad licenciada Rosa Salgado y dirigentes de asociaciones civiles de sectores vulnerables, que desarrollan actividades conjuntas de acceso a la justicia con el Poder Judicial.

En su intervención, la Presidenta del Poder Judicial recordó que “el Estado de Nicaragua ha coordinado el trabajo conjunto para impulsar las acciones que beneficien a los sectores históricamente olvidados y que hoy son centro y prioridad de los programas sociales, de los proyectos institucionales, de la legislación y del quehacer jurisdiccional”.

“El acceso a la justicia es una Política de Estado, que fue definida como una prioridad para el sector justicia en el Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el que ha sido retomado en el cuarto eje del Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial”, dijo la doctora Alba Luz Ramos.

A continuación hizo un amplio recorrido por las principales acciones institucionales desarrolladas desde el Poder Judicial, para facilitar el acceso a la justicia de todos los y las nicaragüenses, en especial las personas vulnerables.

Entre estas destacó la modernización de las leyes y la infraestructura, el Servicio de Facilitadores Judiciales, los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, la Defensoría Pública y la Política de Género, entre otras.

* Más información en www.poderjudicial.gob.ni.