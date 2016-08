¿Por qué es tan cuestionado el camino de Daniel Ortega hacia una nueva reelección en Nicaragua?

Página 12 agosto 30

Juan Paullier BBC Mundo

Ciudad de México

La campaña para las elecciones de noviembre acaba de empezar, pero en Nicaragua se dice que es como si ya se hubiera votado.

Modelo dinástico, régimen de partido único, gobierno autoritario, concentración de poderes y la aniquilación de la oposición: las acusaciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, crecen de cara a unos comicios en los que el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) busca reelegirse por tercera vez consecutiva.

Y su victoria se da por descontada.

La Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intelectuales nicaragüenses y expresidentes latinoamericanos han expresado su preocupación por la enrarecida situación política que atraviesa el país.

Y lo ocurrido en las últimas semanas llevó a muchos dentro y fuera del país a preguntarse si efectivamente puede haber elecciones libres y transparentes y hacia dónde se dirige esta Nicaragua que, de ganar el mandatario, tendría al mismo presidente durante 14 años de forma ininterrumpida y acumularía 24 años en el poder.

Golpe a golpe

La erosión a la democracia nicaragüense, dicen los críticos del sandinismo, se ha venido gestando desde la llegada de Ortega a la presidencia y se acentuó en las últimas semanas.

Ello pese a que en campaña electoral el propio Ortega decía una década atrás que quería ganar “para acabar con el presidencialismo” y que “el poder quede en el pueblo”. El tiempo pasó y, para sus opositores, el mandatario no ha hecho más que acumular poder en torno a él y su familia.

El presidente de la Sala Constitucional del máximo órgano de justicia, Francisco Rosales, rechazó que la decisión derivara en la exclusión de las elecciones del grupo de Montealegre y aseguró que podía participar bajo otro partido que sí tuviera reconocimiento legal.

Las críticas no se hicieron esperar

La Iglesia católica señaló que “todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único (…) es nocivo para el país” y a la advertencia se sumó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la cúpula empresarial que se ha caracterizado por su cercanía con Ortega.

Y una antigua compañera de armas de Ortega y famosa comandante de la Revolución Sandinista (1979-1990) no duda en afirmar que en Nicaragua hay una “dictadura con pretensiones dinásticas”.

Dora María Téllez, de 60 años, fue conocida en los años de la revolución como “Comandante 2”. En 1995 decidió cortar su vínculo y formar el partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ilegalizado hace ocho años lo que la llevó a estar dos semanas en huelga de hambre.

En entrevista con BBC Mundo, señala que el gobierno de Ortega no permite el ejercicio de los derechos políticos, ostenta un control total de las instituciones y los poderes del Estado, tiene un monopolio mediático y goza de una alianza con el gran capital.

Pero el diputado sandinista Jacinto Suárez desestima los temores sobre una eventual sucesión dinástica. “Ay Dios mío, sean serios. Eso son pavadas, son tonterías, son epítetos”, le dice a BBC Mundo.

Para este viejo aliado del mandatario, la reelección indefinida, aprobada con polémica en 2014, “es buena porque este es un proyecto de reconstrucción nacional”.

Antes, para las elecciones de 2011, la justicia aliada del oficialismo había eliminado las dos trabas que impedían que Ortega volviera a ser candidato pues la Constitución de ese entonces establecía que no podía ser presidente quien ocupara el cargo o lo hubiera ocupado ya dos veces.

“Estamos preguntando: ¿Quieren que siga el buen gobierno? ¿Qué van a decir ellos? ¿Van a decir que no quieren que siga?”, argumenta Suárez.

El diputado también rechaza las críticas a la destitución de sus colegas porque todo se hizo dentro del “marco legal y constitucional” y asegura que hay “una burbuja creada por los medios de que se los ha expulsado injustamente, como si fuera una cosa autoritaria”.

Y Suárez también desestima los señalamientos de que Ortega eliminó la autonomía de poderes, pues ve aspectos positivos en esa concentración.

“Dicen que, porque tiene el Congreso, porque tiene la Corte Suprema, tiene esto, tiene lo otro, pero si ése es el éxito de tenerlo todo. ¿Qué es lo que dicen los presidentes cuando se van del poder? No pude hacer mi programa de gobierno porque el Congreso no me dejó. Aquí no sucede eso”.

“Cuando todos caminamos en la misma dirección, hay estabilidad”, agrega. “Se da un sistema muy fuerte (…) no veo por qué es antidemocrático que todos los poderes caminen en la misma dirección”.

“Es ridículo”

El periodista Carlos Chamorro, director de la publicación Confidencial e hijo de Violeta Chamorro, presidenta entre 1990 y 1997, cree que las maniobras de Ortega en las últimas semanas podrían implicar un “golpe preventivo”.

“Detrás de la gran fortaleza que exhibe este régimen hay algunos elementos de debilidad. Este gobierno se está adelantando a los hechos en los cuales podría deteriorarse el nivel de control que tiene sobre la sociedad nicaragüense”, le dice a BBC Mundo, refiriéndose a un eventual empeoramiento de la situación económica, debido en parte a la caída en la cooperación del gobierno aliado de Venezuela.

De cara a los comicios, la oposición impedida de participar ya hizo un llamado a la abstención masiva en las elecciones del 6 de noviembre, y también le está pidiendo a los empleados públicos voten nulo.

“Tenemos que desconocer estas elecciones, son ilegítimas e ilegales, no van a representar la voluntad popular, se tienen que repetir con todos los actores”, considera en diálogo con BBC Mundo Ana Margarita Vijil, presidenta del MRS.

Esta exdiputada lanza una advertencia al asegurar que su país no está habituado a las grandes manifestaciones políticas.

“Estamos al borde de otra guerra. No tenemos experiencia en salidas cívicas a los problemas políticos, entonces si no hay salida electoral (…) es sumamente peligroso, no podemos repetir los ciclos”, advierte.