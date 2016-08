Candidato del PLC satisfecho con el arranque de campaña

Concentración en Jinotega “nos da ánimo para seguir adelante”

Por Julio Pérez Trinchera de la Noticia

El candidato presidencial del PLC, el exjefe de la Contra Maximino Rodríguez, calificó de “exitoso” su arranque de campaña el pasado sábado en Jinotega.

“Para nosotros fue importante la presencia de la gente campesina y esto nos da más ánimo para seguir adelante”, Rodríguez.

Más de siete mil 500 personas concurrieron a la Ciudad de las Brumas para el despegue oficial de la campaña de los candidatos liberales.

“Nosotros estamos apuntalando hacer el cambio por la vía cívica, contra los que definitivamente están optando por la violencia como el mejor camino”, respondió a preguntas de los periodistas.

“Me parece a mí que están bastante equivocados, ya he dicho que como ex- miembro de la Resistencia Nicaragüense, como combatiente, ya viví la violencia y me parece a mí que la violencia debería ser una última opción”, agregó.

“Debemos aprovechar esa herramienta cívica que nos da la Constitución Política para hacer el cambio a través del voto”, dijo el candidato liberal.

“Yo estos visitando todos los territorios, ya fui a Nueva Guinea, El Coral, Muelle de los Bueyes, Jinotega, y todos los días estamos yendo a los territorios”, agregando que hoy estará en los distritos de Managua y luego volverá al interior del país.

Confesó que en este arranque de la campaña “nos hemos dado cuenta cómo vive la gente, en hacinamiento, en una situación desastrosa. Según el estudio que han hecho expertos en la materia, el 75% de la población no tiene acceso a una vivienda popular. Por eso es que nosotros estamos yendo a los territorios”, declaró.

En contra del abstencionismo

Rodríguez fue particularmente contra el MRS que encabeza la campaña de que no hay por quién votar.

“Este grupo fue parte del latrocinio del erario público durante la época de los 80. Ésos ciudadanos cuando estaban en el sistema de gobierno de la década de los 80, también se robaban las elecciones y hacían lo mejor que les parecía”, respondió a los autores de la campaña.

“Su mismo mentor, Daniel Ortega, los mandó al desastre, ¿por qué?, no sé, que le pregunten a Ortega. Los nicaragüenses que queremos la libertad, el cambio, la democracia, progreso, tenemos que ir a votar, principalmente en la casilla 1”, manifestó.

Reiteró uno de sus ejes de campaña. “Vamos a crear la Comisión de la Verdad, para crear el libro más grande en la historia de Nicaragua donde van a quedar inscrito los nombres de los funcionarios, para que al pueblo no se le olvide quiénes son en el camino”, agregó Rodríguez.

En cuanto al financiamiento de su campaña respondió que “yo no tengo los recursos que han tenido los demás candidatos históricamente, ni mucho menos tengo el dinero del petróleo de Venezuela ni los recursos del Estado, como hacen otros que hacen campaña usando los bienes del Estado, yo realmente lo hago con mis propios recursos y la ciudadanía que se mueve por sus medios”, concluyó Maximino Rodríguez.