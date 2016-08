Despligue de tanques a medianoche

De dónde venían y para dónde iban varios tanques militares cubiertos con plásticos y otros visibles, que fueron vistos desplazándose por la carretera sur de Managua bajo un fuerte dispositivo policial. Pasaron frente donde está ahora el edificio de Walmart (antes Ferretería Lang) a eso de las 00:15 horas de amanecer del domingo 28 de agosto, en dirección hacia la estatua de Montoya. Por supuesto que el tráfico vehicular de esa hora fue interrumpido por donde pasaron los pesados equipos militares, que serán mostrados el próximo sábado 3 de septiembre en el desfile en ocasión del 37 aniversario del Ejército. En la foto el T72-B1 tapado cuando se desplazaba a una velocidad mucho más que la normal en las calles de Managua.

Agresividad en las calles

El periodista Adolfo Pastrán Arancibia denunció ayer en el programa IV Poder en Radio La Primerísima que a finales de la semana pasada cuando se dirigía a hacer gestiones propias a una sucursal bancaria, un taxista cuyo vehículo no identificó le bloqueó el paso a su vehículo en las cercanías de la UCA. Como Pastrán “se atrevió” a pasar, entonces el conductor del taxi lo siguió, se le puso a la par del carro del periodista, y le insultó. Como Pastrán no le hizo caso, el hombre trató de bloquearle el paso y con un maneral en mano lo continuó amenazando.

¿Seguridad?

El asunto no pasó a más porque Pastrán no le hizo caso, pero estas señales de inseguridad deben llamar a la reflexión de toda la ciudadanía y ya no digamos de las autoridades nacionales y sobre todo de las policiales.

Empresario del Año en Energía

El Ing. Donald Mc Gregor será declarado por la Cámara de Energía de Nicaragua como el

Cumpleañeros

Ayer estuvo celebrando su cumpleaños Alan David Téfel Obando, a quien felicitamos de manera especial. El cumpleañero fue felicitado por sus amistades y familiares, y departió con el personal de Radio El Pensamiento, donde se desempeña como subdirector general. ¡Feliz cumpleaños Alan David!

Hoy felicitamos a Rosemary Vega González, por estar celebrando un año más de vida. Deseamos que disfrute y la pase bien en unión de su familia y amistades.

Aniversarios matrimoniales

Xavier Reyes Alba y María Alicia Talavera cumplen 36 años de matrimonio, Bodas de Sílex. Les deseamos lo mejor y que sigan adelante junto a sus hijos Francisco Xavier, Ernesto José y María Alicia y sus respectivas familias, y sus nietos Armando Xavier Molina Reyes y Francisco Xavier Reyes Cortedano. ¡Que disfruten!

Hasta Pittsburgh, Pennsylvania, nuestras felicitaciones para el matrimonio de Ernesto José y Jessica Reyes-Hand, por cumplir hoy ocho años de feliz vida matrimonial, Bodas de Bronce. Nuestros mejores deseos para que sigan celebrando más aniversarios unidos y bendecidos. ¡Salud Tito y Jessica!

Funerales de Julieta Bendaña

Manuel Fandiño, Eva Rosalia y José; Valentín y Roberto Zambrana y la familia Bendaña Monterrey invitan a los funerales de su esposa, madre y hermana Julieta Elisa Bendaña Monterrey , el día miércoles 31 de agosto de 8: 00 a.m. a 8:00 p.m. en Funeraria Monte de los Olivos. Ese mismo día se oficiará una Eucaristía en la Iglesia San Agustín , Managua a las 5:30 p.m.

Agradecemos de corazón nos acompañen en estos momentos de dolor.