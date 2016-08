Bajas en combustibles, puros espejismos

*Nueva alza durante el fin de semana reabre el tema de porqué estamos pagando las gasolinas más caras de Centroamérica

*De enero a agosto de este año el diésel es el que más ha subido seguido por la gasolina regular y la súper

*En tanto, el costo de la canasta básica de 53 productos fue de C$12,892.52 córdobas, en julio C$157.24 córdobas mayor a la de junio

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

Las “bajas” en las gasolinas, diésel y kerosene a lo largo del año 2016 han sido un “espejismo”. En realidad, hay diferencias considerables entre el costo del galón de cada uno de los derivados de mayor consumo, monitoreados por el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, entre enero y agosto.

Los combustibles volvieron a aumentar de precio el domingo anterior. ¿Por qué? De nuevo, no hay una explicación del porqué las petroleras y dueñas de las gasolineras aumentan el valor en el mercado, en el que mantienen un monopolio en la fijación de los precios.

Desde ayer el galón de gasolina súper cuesta en Managua, la plaza de mayor demanda nacional, la cantidad de C$102.79 córdobas debido a que el litro de gasolina súper aumentó $0.93 centavos de córdobas, que ahora se vende a C$27.05 córdobas.

En tanto, el galón de la gasolina regular cuesta C$99.40, tras el incremento de C$0.89 córdobas por litro. Esta unidad de medida costará C$26.16 córdobas, según la disposición de las petroleras.

En tanto, el galón de diésel subió a C$82.68 córdobas. El litro de diésel subirá C$0.63 centavos y costará C$21.76 córdobas.

En enero

En el juego de “alzas y bajas” de los precios durante el 2016 pocos han notado que los precios no han dejado de subir de forma consistente, mientras el precio del petróleo WTI en la bolsa de valores de Nueva York oscila entre los $47 y los $50 dólares en las últimas semanas.

Según el monitoreo semanal que hace INE en las estaciones de Managua, entre enero y agosto, el litro de gasolina súper aumentó en concreto C$10.23 córdobas, o sea C$38.87 por galón.

El litro de la regular aumentó C$11.36 córdobas, C$43.16 córdobas por galón, mientras que el diésel es el que más aumentó con C$11.59 por litro, o sea, C$44.04 córdobas por cada galón en los primeros ocho meses del año.

Los precios del galón de cada presentación al final del mes de enero fueron de Galón de regular: 88.04 córdobas; Galón de súper: 92.56 córdobas; y, el Galón de diésel: 71.09 córdobas.

Diciembre del 2015 registró los precios más bajos de los combustibles en el período de un año.

Al 22 de agosto, el precio del litro de la gasolina regular en Managua fue de C$25.25 córdobas, mientras que al 15 de agosto fue de C$24.95, con un aumento de C$0.30 centavos.

El precio del litro de la súper fue de C$26.06 córdobas, luego de un incremento de C$0.51 córdobas.

El precio del diésel fue de C$21.16 córdobas luego de un espectacular aumento de C$1.05 córdobas por litro.

Transcurso del 2016

A continuación un resumen de la evolución de los precios de las gasolinas según el mes transcurrido.

Febrero de 2016. El litro de regular cerró el mes en C$21.41 luego de un mínimo descenso de tres centavos por cada litro. El litro de la súper se vendió a C$22.44 córdobas después de “perder”, siete centavos por decisión de las petroleras. En cambio, el litro de diésel aumentó a C$17.88 con un aumento de C$0.06 centavos en 29 de febrero.

Abril de 2016. El litro de regular cerró el mes en C$25.06 luego de un aumento de C$0.18 centavos por cada litro. El litro de la súper se vendió a C$26.08 córdobas después de un aumento de C$0.15 centavos por decisión de las petroleras. En cambio, el litro de diésel aumentó a C$19.64 con un aumento de C$0.37 centavos el 25 de febrero.

Mayo de 2016. El litro de regular cerró el mes de las madres con un precio de C$26.07 córdobas luego de aumentar C$0.55 por cada litro. El litro de la súper se vendió a C$27.10 córdobas después de sufrir otro aumento de C$0.50 centavos. El litro de diésel aumentó a C$21. 33 con un aumento de C$0.36 centavos el 31 de mayo.

Junio de 2016. El litro de regular concluyó en junio con el precio de C$25.76 luego de un mínimo aumento de un centavo por cada litro. El litro de la súper se vendió a C$26.70 córdobas después de aumentar siete centavos por decisión de las petroleras. En cambio, el litro de diésel aumentó a C$21.51 córdobas con una baja de C$0.10 centavos el 27 de junio.

Julio de 2016. El litro de gasolina regular cerró el mes de julio con un precio C$24.89 luego de un aumento de nueve centavos por cada litro. El litro de la súper subió a C$26.10 córdobas después de aumentar 49 centavos por cada litro. En cambio, el litro de diésel aumentó a C$21.05 córdobas con un aumento de C$0.11 centavos el 25 de julio pasado.

Impacto en la canasta

Debido a que los precios de los combustibles impactan directamente en el costo del transporte y, a su vez, sobre los precios en los mercados, la canasta básica de 53 productos también aumentó en consecuencia en el período analizado.

Según el Banco Central de Nicaragua el costo de la canasta básica al mes de julio llegó a C$12,892.52 córdobas, C$157.24 córdobas y 1.23 por ciento mayor a la del mes de junio.

“El grupo de Alimentos observó la mayor alza en córdobas de los tres grupos de la canasta básica, C$140.30 córdobas, con una variación de 1.64 por ciento; sobresaliendo el incremento del valor de consumo de los siguientes productos: papas (C$ 96.75), tomate de cocinar (C$ 82.88) y tortilla (C$ 39.33)”, dice el informe oficial.

El grupo de Vestuario registró 15.70 córdobas más que en junio y el de Gastos del Hogar aumentó C$1.24 córdobas respecto al mes anterior.