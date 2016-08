Ex diputado pregunta por Tumarín

*Tumarín, una de las realidades más oscuras

Por Julio Pérez

Trinchera de la Noticia

Tumarín fue oscuro en su origen, fue oscuro cuando se desplomó por las acusaciones de corrupción y es oscuro ahora, con los nuevos compradores. Con qué recursos lo compraron. La compra por 44 millones de dólares no está en el presupuesto de ENEL, uno de los compradores. “De dónde salen esos recursos de ENEL si es una institución pública, se preguntó Sáenz.

Disnorte, el otro comprador socio, es una empresa privada, se especula quienes están detrás, pero supuestamente por las cuentas que pasan, por las altas tarifas, uno tendría que preguntar de dónde sacaron esos fondos, si era una empresa que no tenía mayores antecedentes financieros. “Si de repente se convirtieron en multimillonarios, o ese dinero lo sacaron de los bolsillos de los nicaragüenses, o habrá que ver de dónde lo sacaron”, dijo el defenestrado diputado.

Tumarín técnicamente es factible, había que ver las condiciones en que se van a beneficiar los nicaragüenses, “si es para que cuatro gatos se beneficien, imponiendo tarifas que sean una estafa, pues lo mismo da tener Tumarín que no tenerlo”, dijo.

Pura estafa

Se le llama alza en el precio del combustible, pero es una estafa, un atraco, le sacan del bolsillo de los nicaragüenses lo que ellos podrían utilizar para la comida o la alimentación, dijo el defenestrado diputado del ex-PLC, Enrique Sáenz. Decimos que es un atraco porque el grupo de gobernante controla el combustible, controlan la importación del petróleo, el almacenamiento, parte de la distribución y además tienen el poder político, “con eso tienen la capacidad de imponer los precios que se les antoja”, dijo.

Los nicaragüenses pagan los precios más altos del combustible de Centroamérica. Han dicho que Nicaragua tiene una capacidad de almacenamiento menor, lo que ocasiona alza en los costos, y eso es falso. Nicaragua tiene una de las mayores capacidades de almacenamiento de combustibles de Centroamérica, “porque eso se mide por la cantidad de días de consumo que un país tiene capacidad de almacenar”.

Han dicho que el combustible entra por el Caribe y eso encarece los costos, “mentira, El Salvador no tiene puertos en el Caribe, sin embargo, el combustible es mucho más barato que en Nicaragua. En Guatemala, la mayor parte del combustible entra por el Pacífico. “Y así han generado una serie de mentiras para encubrir el hecho, de que esto es lisa y llanamente una estafa”.

El combustible no sólo afecta a los dueños de vehículos privados o a los taxistas, es un costo que atraviesa toda la economía, “va metido en una cebolla, en una libra de azúcar, en el corte de pelo”.