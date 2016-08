Unión Europea: “La competencia electoral es sana”

*Representante europeo dice que no hay tiempo para la observación electoral

“Yo creo que es una cosa sana el tener competencia, porque la competencia pone bajo la lupa el desempeño de un gobierno, el desempeño de una administración y esa competencia les ayuda a administrar mejor, a gobernar mejor·, externó Kenny Bell, jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) para Nicaragua, después de la presentación de los nicaragüenses beneficiados por el programa de becas Erasmus +.

El diplomático graficó y comparó la competencia política, al fútbol de su país, donde existen dos equipos grandes. Su equipo fue bajado a la cuarta división y el otro se quedó en la primera división sin competencia, ganando fácilmente el campeonato nacional. Pero cuando le tocó ir a los torneos europeos, comenzó a perder todos los partidos. ¿Por qué? Porque no había practicado la competencia en su país, no hay competencia en el deporte, lo mismo ocurre en la política, indicó el representante de la UE.

El jefe de la delegación de la UE señaló que se necesitan de cinco a seis meses para preparar la logística de una observación electoral. Sería complicado a estas alturas pretender observación electoral en Nicaragua, “de todos modos no hemos recibido un pedido de las autoridades de gobierno, una demanda de observación electoral, la pregunta es algo hipotética”, señaló, al ser preguntado sobre el tema.

La observación electoral es una cosa que ofrecemos a los países que la piden, “estamos siempre dispuestos a ayudar a consolidar, a fortalecer la Democracia en cualquier país que quiera cooperar en este aspecto, pero eso es decisión de cada país”, dijo el diplomático europeo.