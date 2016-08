Régimen sandinista exigió a evangélicos aceptar normativa

*Acusan al diputado Edwin Castro de tratar de engañarlos

Por Julio Pérez

Más de 300 pastores de las diversas denominaciones evangélicas se reunieron en el auditorio del Parque Japonés de Managua con una delegación del gobierno, encabezada por el diputado sandinista Edwin Castro.

Los pastores concurrieron con un solo objetivo: Conseguir la derogación de las normativas que endurecen el ingreso de misioneros a Nicaragua.

A la reunión asistieron los pastores sandinistas Sixto Ulloa, Procurador para la Participación Ciudadana, y Miguel Ángel Casco, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN, entre otros funcionarios.

El papel de ambos era “canalizar las inquietudes” de los evangélicos que llegaron al encuentro “muy molestos”, según dijeron a medios periodísticos.

“Las normativas nos están ocasionando dificultades, porque se están pidiendo tantos detalles de información a las organizaciones evangélicas, que los misioneros ya no quieren venir a Nicaragua”, expresó Dorik Ramírez, pastor de la Iglesia de Dios.

“No se cumplen los acuerdos del CA-4 a nivel de Centroamérica y misioneros de Canadá y Estados Unidos han optado por no venir, y ante la desconfianza del gobierno sandinista rehúsan presentar listado con siete días de antelación y todos los detalles de la normativa, es un control total”, externó el pastor.

“Los misioneros vienen a construir, a ayudar en las instalaciones de clínicas médicas, escuelas, orfanatos nosotros prácticamente dependemos en un gran porcentaje de las ayudas de misiones que tenemos de esos países”, indicó Ramírez.

“Yo he estado metido la mitad de mi vida en las zonas rurales más pobres, “allí se ayuda con pozos, con clínicas médicas, con lentes, de todo lo que es ayuda, allí estamos metidos nosotros con las misiones”, manifestó.

Prefieren Haití

“Las misiones trabajan seis meses, un año o más, con el objetivo de bendecir a Nicaragua por eso hoy hay muchos misioneros que prefieren irse a Haití, porque sabemos que hay dos países en vías de desarrollo, y los más pobres de América Latina, Nicaragua y Haití”, agregó el declarante.

“Las misiones evangélicas extranjeras han venido a Nicaragua por más de 120 años. Hemos sido evangelizados por los misioneros, quiere decir que juegan un papel importante, muchos hemos sido hasta educados por el apoyo de los misioneros, en el caso mío, soy ingeniero civil y fui apoyado por los misioneros, para el día de hoy ser un profesional y servir a mi país”, enfatizó Ramírez.

Sgún estadísticas de las iglesias, unas 300 escuelas, diseminadas por el país ofrecen clases gratuitas a miles de estudiantes pobres del campo y la ciudad gracias al apoyo de iglesias y fundaciones del mundo.

“Podemos hablar de organizaciones misioneras como Samaritanian School, The Ministric; Global Conection International, entre otras, que vienen a apoyar a las iglesias evangélicas de Nicaragua”, apuntó.

Candidato del PLC apoya a evangélicos

*Pide quitar normas para ingreso de misioneros

“Es necesario rescatar en este país el Estado de Derecho y consecuentemente se está viendo que la política internacional del gobierno de Daniel Ortega va en detrimento de los mismos acuerdos que se han firmado”.

El candidato presidencial liberal Maximino Rodríguez expresó así su apoyo a la demanda de los pastores para que se eliminen las normativas al ingreso de pastores y misiones extranjeras.

Rodríguez recordó que desde el 2006 Nicaragua es parte de un acuerdo denominado el CA-4, de libre movilidad en cuatro países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), en los cuales se puede circular con solo presentar la cédula de identidad.

“En consecuencia a los misioneros no se les debe pedir otros requisitos más que su cédula de identidad, así lo dice el acuerdo centroamericano”, expresó el candidato presidencial del PLC.

Rodríguez manifestó su “franco apoyo al sector evangélico para que se levanten las series de normas y restricciones migratorias para el ingreso de misioneros”.

Puede ser un “boomerang”

“Nosotros exigimos que se respeten los acuerdos centroamericanos de libre movilidad, porque de lo contrario le estamos haciendo un gran daño a los mismos nicaragüenses, porque los países miembros del CA-4 podrían actuar en contra de nuestros hermanos nicaragüenses si quieren moverse a esos territorios”, indicó el candidato del PLC.

“Todo sistema autoritario, dinástico, es abusivo y no respeta las normas, esas son partes de las acciones de la dinastía Ortega-Murillo, porque esa es la característica, pero eso realmente debe ser repudiado por los mismos nicaragüenses”, agregó.