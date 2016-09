Honduras y Costa Rica, países que más gastan en armas

*Honduras el mayor comprador de armas seguido de Costa Rica con US$142.6, Nicaragua es el que menos compra

*Informe regional afirma que Honduras lidera armamentismo en la región

* Costa Rica tiene el presupuesto para seguridad más alto con: $963 millones de dólares

*Presupuesto del Ejército de Nicaragua aumentó en 80.1%

*Irónicamente Panamá y Costa Rica que no tienen ejército tienen los presupuestos más altos en la región

Tomado del diario El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.

El “Quinto informe estado de la región” de las Fuerzas Armadas de Honduras señala que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada ha servido como justificación para una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la región en aras de mejorar la seguridad ciudadana, sobre todo en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Los datos asociados al tráfico de sustancias ilícitas son alarmantes: por Guatemala transita cerca del 80% de la droga que pasa por el corredor Centroamérica-México; en El Salvador las pandillas locales brindan protección a los narcotraficantes; Honduras sirve como punto de aterrizaje para el 79% de los vuelos que transportan estupefacientes desde América del Sur.

No obstante, “el aumento en el tamaño y el equipamiento de los ejércitos puede afectar la vigencia y tutela efectiva de los derechos humanos, si paralelamente no se fortalecen las instituciones del Estado de derecho”, señalan los autores del informe.

Más ejércitos

Los datos de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal) muestran un notable crecimiento del personal militar en todos los países del istmo, con excepción de Costa Rica y Panamá que no tienen ejército.

Hay que hacer notas que la fuerza policial en Panamá y Costa Rica es considerable, 23,000 y 14,000 elementos respectivamente.

En relación al número de efectivos militares, Centroamérica cuenta con un ejército conjunto de más de 73,000 miembros con un crecimiento del 50% en países como Guatemala y El Salvador.

Guatemala incrementó su milicia en más de un 57% en seis años, al pasar de 14,193 efectivos en 2008 a 22,326 en 2014. Las Fuerzas Armadas de El Salvador aumentaron en un 50% y en 2014 contaban con 24,799 miembros, el contingente más numeroso de la región. El ejército de Nicaragua es el más pequeño, con 10,358 efectivos. Honduras registraba 7,200 militares en 2014, pero su número ha ido en aumento.

“En 2014, a nivel regional, 73,033 personas trabajaban en las Fuerzas Armadas”, asegura el informe.

Presupuesto al alza

De igual manera, el aumento en la cantidad de efectivos implicó un crecimiento generalizado en el gasto militar entre 2004 y 2013. El presupuesto que más se expandió fue el de Honduras (149.1%), seguido por el de Nicaragua (80.1%). En este rubro, El Salvador tiene el gasto total más alto de la región, superior a 250 millones de dólares en los últimos años.

Al analizar el gasto militar por persona, señala Alberto Mora Román, coordinador del “Quinto informe estado de la región”, es evidente que en todos los países hubo aumentos. También en este caso el mayor incremento se dio en Honduras, donde pasó de 9 a 30.7 dólares; en El Salvador se elevó de 26.8 a 41 dólares, Guatemala y Nicaragua alcanzaron niveles de 16.6 y 13.4 dólares, respectivamente.

Cabe destacar que en el 2013 el gasto militar por persona de El Salvador representó un 37.1% y un 27.0% de la inversión per cápita en educación y salud.

Además, en Honduras, Nicaragua y Guatemala el gasto militar por persona fue mayor al presupuesto por habitante dedicado en 2015 al financiamiento del Poder Judicial, entre 10 y 15 dólares, mientras que en El Salvador el monto destinado a ambos rubros fue el mismo (41 dólares). Panamá y Costa Rica no tienen ejército, pero el gasto presupuestario en su policía llegó, en 2014, a mil 198 millones de dólares y 963 millones respectivamente.

Compra de armas

La asistencia militar y la compra de armas a Estados Unidos se han incrementado considerablemente en la región. Para hacer frente a la lucha contra las drogas, la colaboración militar y policial de Estados Unidos hacia las naciones centroamericanas ascendió a 768 millones de dólares entre 2004 y 2014, con importantes variaciones por año y país.

La información es de la base de datos de gasto militar del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI, por su sigla en inglés).

Aunado a lo anterior, la venta de armas y equipos de Estados Unidos a Centroamérica ascendió a 2,015 millones de dólares en el período 2004-014.

Sobresalen las cuantiosas compras de Honduras: “1,518.6 millones de dólares, el 75.3% del total regional”. El 2011 fue el de mayores compras por Honduras con 1,391 millones de dólares.

Costa Rica figura como el segundo comprador, con 142.6 millones de dólares, mientras que Nicaragua registra los valores más bajos en este rubro. En los últimos dos años se registran compras nuevas en la región, pero no están incluidas en el informe.