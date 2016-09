Gossip: ¿Estamos preparados para el futuro?

Por Hamlett

 No conocemos los planes del presidente Daniel Ortega. Hace años no existe, aunque esté escrito, el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Los informes cada vez menos optimista del Banco Central de Nicaragua sobre el desempeño macroeconómico no tienen el aval del FMI, ya cerraron su oficina y se fueron a buscar otros horizontes. La credibilidad del nicaragüense en las estadísticas oficiales se pierde día a día porque la confianza en la solidez del gobierno también se ha perdido.

 El punto es que los nubarrones en el vecindario y aún más, en América Latina, van a golpear queramos o no a Nicaragua. En el fondo la pregunta que todos nos hacemos es en qué está pensando Daniel Ortega para los próximos cinco años. El “misterio” no es nuevo, hace años no discute su programa de gobierno, no lo explica, de vez en cuando, cuando sale, da una barruntada a lo que él cree que está funcionando.

 El secretismo como política oficial también ha afectado al gobierno porque ha encerrado sus ideas y sus propuestas al punto las encuestas arrojan cada vez más inquietud entre los sectores populares. De allí que la primera preocupación actual del ciudadano es el desempleo, la falta de oportunidades y el costo de la canasta básica. ¿Quién ayuda al pueblo a entender el futuro?

 Primero, el gobierno tiene un gabinete económico que lidera el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, un funcionario tímido cuya tarea no es pintar de colores el futuro económico. Los bancos centrales, las casas de la moneda, o los Fort Knox de la tierra, no fueron diseñados para ser propagandistas de las economías. Estas instituciones están llamadas a preservar más que divulgar.

 El papel del BCN está definido en su ley orgánica y se resume en lo siguiente: “El objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua es la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos”.

No hay divulgación

 Por esta y otras razones, el BCN no puede ser u “agitador” de la economía y menos un divulgador compulsivo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tampoco puede serlo, su trabajo es otro, y de hecho en el último año ha pasado a ser más “invisible” que el BCN.

 La tarea del MHCP es “rectorear las finanzas públicas en apoyo a las políticas nacionales dirigidas al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza, conforme las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH)”. Y como el PNDH se quedó en el papel, la principal misión del ministerio es cuidar el dinero del país.

 El ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, debería ser, por lógica, la voz del gobierno para divulgar los programas económico y sobre todo para explicarlos y debatir sobre ellos. Pero, esta es otra institución “enterrada” por la política de (des)información del gobierno.

Y otros desastres

 De los cinco o seis objetivos de MIFIC no hay uno solo que se refiera a la tarea de promover el debate de los programas. Por definición este ministerio está destinado a “contribuir al desarrollo integral de Nicaragua mediante la formulación e implementación de políticas que contribuyan al incremento sostenible de la actividad productiva y empresarial del país y por ende al bienestar de los nicaragüenses”.

 Y si es el ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCCA, es un fracaso total. Tiene el récord de ministros para un cargo en una sola administración, es un laboratorio en el que han fracasado todos sus titulares. El primero de sus seis objetivos no define nada: “Preservar, promover y desarrollar la iniciativa, laboriosidad, el dinamismo y la capacidad de emprendimiento que tenemos los nicaragüenses en el trabajo individual, familiar y comunitario”.

 Todos los pronósticos de fuentes serias, como el FMI, CEPAL, Banco Mundial y organismos no gubernamentales que monitorean el futuro inmediato en el campo económico han augurado que a partir del próximo año la situación general será muy dura.

Panorama triste

 Ya este año tenemos algunas vísperas, como los problemas de exportaciones de carne bovina a Estados Unidos y el fin de las ventas a Venezuela. Los vecinos han cerrado sus fronteras a la carne y el precio interno para los productores ha caído al menos C$30.00 córdobas por kilo.

 El café mejoró a un promedio de $140 dólares en agosto, pero cuando ya no hay grano que vender y la cosecha 2016-2017 es incierta luego de tres años de sequía, y daños causados por la roya y la broca, principalmente.

 El azúcar pertenece a un área muy sólida que depende de las lluvias, y este año, en el pacífico, donde se concentran las áreas más grandes del país, hay incertidumbre, mientras el precio ha mejorado a los $20 dólares y un poco más.

 La producción de maní ha caído y la leche no tiene quien la compre.

 Entonces, ¿con quién discutimos estos temas? ¿Quién nos dirá la verdad sobre el futuro? ¿Cómo hacer planes a un año o dos?