Dos jueces citan a Montealegre para el lunes 5 de septiembre

Son las acusaciones por injurias y difamación incoados por Néstor Avendaño

Redacción Central/Trinchera de la Noticia

Dos tribunales de Managua citaron para el próximo lunes, cinco de septiembre, al político Eduardo Montealegre Rivas, para iniciar dos juicios en su contra que esperaron por muchos años a que éste perdiera su inmunidad parlamentaria.

Según informó el Complejo Judicial Managua, através de su red electrónica, dos cédulas judiciales de notificación fueron enviadas ayer a eso de las 4:30 p.m. a las casas de Montealegre y de su acusador Néstor Avendaño.

La citación del Juzgado Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua dice textualmente: “Se convoca a Audiencia Inicial con Fines de Preliminar para el día CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, A LAS ONCE Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, EN LA SALA NÚMERO VEINTE (20) del Complejo Judicial Central Managua, se le previene al querellante que debe comparecer con su Representante Legal, y al querellado que deberá comparecer con su Abogado a la Audiencia antes señalada”.

Este es el caso rotulado con el número 001869-ORM1-2011-PN.

En tanto, el Juzgado Sexto Local de lo Penal de la Circunscripción Managua, en otro proceso numerado 007863-ORM1-2008-PN envió otra citación en la que expresan razones similares a la anterior.

“Visto escrito presentado por el ciudadano Néstor Manuel Avendaño Castellón en su calidad de querellante a las once y dieciocho minutos de la mañana del día veintinueve de agosto del año dos mil dieciséis ante la Oficina de Recepción, Distribución de Causas y Escritos (ORDICE); asunto radicado bajo el No. 007863-ORM1-2008-PN, que se sigue en contra de EDUARDO MONTEALEGRE RIVAS por ser presunto autor de la comisión de los ilícitos de INJURIAS Y CALUMNIAS en perjuicio de NÉSTOR MANUEL AVENDAÑO CASTELLÓN, a como se solicita, prográmese audiencia inicial con fines de preliminar, para tal efecto cítese a las partes para que estén presentes en la sala asignada a este despacho judicial el día CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, A LAS DOS DE LA TARDE. Se le previene al querellado que deberá hacerse acompañar de abogado defensor bajo los apercibimientos de ley en caso de no hacerlo”, dice la cédula que consultamos en el sistema electrónico.