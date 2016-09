Aguerri confirmado en presidencia del COSEP

*Vicepresidente afirma que “no hubo elección”

Los 62 miembros del Consejo Directivo del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, confirmaron este jueves, por décimo año consecutivo, a José Adán Aguerri, como el líder de la gremialidad privada del país.

El dirigente empresarial fue elegido de forma unánime para el período 2016-2017.

También fueron escogidos los vicepresidentes de la institución: Rosendo Mayorga, presidente de CCSN; Rodrigo Pereira, presidente de CCSN; Héctor Lacayo, presidente de CADUR; Rodrigo Pereira, presidente de CNC; Guillermo Jacoby, presidente de APEN; James Scott, presidente de ANITEC; Lucy Valenti, presidente de CANATUR; Mario Zelaya, presidente de FCNZFP; Violeta Núñez, presidente de INDE; Michael Healy, presidente de UPANIC; Alfredo Vélez, presidente de ANAPA; Sergio Maltez, presidente de CADIN; Álvaro Rodríguez, presidente de ANDIVA; Sergio Ríos, presidente de CAMINIC; José Ángel Buitrago, presidente de EXCAN; Hjalmar Ayestas, presidente de CANITEL; Ernesto Baltodano, presidente de ANIFODA; César Zamora, presidente de CEN; Rossana Terán, presidente de ANDIPROFA; Jorge Salazar, presidente de CAPROPALMA; Javier Sánchez, presidente de CAPRENIC; y, Salvador Mayorga, presidente de CONFOR.

La Secretaria será María José Villavicencio, el tesorero Armando Segura, y el Fiscal Hjalmar Ayestas.

Mayorga: “No hubo elección en el COSEP”

Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, contó este jueves en un diálogo movido con la prensa nacional lo ocurrido con la elección del presidente del COSEP, José Adán Aguerri:

“No hubo elección”, dijo Mayorga, “porque no hubo otro candidato para el cargo, prácticamente no tuvo competencia”.

Los candidatos a la presidencia de las cámaras provienen de las cámaras en sí. Pero, según el dirigente empresarial, “no hubo nadie más, cuando se pidieron candidatos en el plenario nadie propuso nada. ¿Algún otro proponente?, se preguntó. No hay”, contó Mayorga.

¿Por qué José Adán?, preguntó un reportero, “porque no hay otro. Si hay otro vamos a escoger”, respondió.

Mayorga rechazó las críticas a la organización por la longevidad en el cargo de Chanito Aguerri. “Nosotros no somos gobierno ni nos comparamos, somos gremialidad”, declaró.

“No hubo reelección, eso ocurre cuando uno compite contra otra persona y se vota. No hubo votación a favor de José Adán Aguerri”, dijo.

Cuando se le preguntó si él estaba interesado en el puesto, Mayorga dijo que “No estoy interesado en ese puesto, no me interesa”, agregando que él, en nombre de la Cámara de Comercio y Servicios, fue uno de los proponentes de la reelección de Chanito.

Una reportera insistió en si hubo alguna votación, por ejemplo, levantando la mano. “Nada de mano alzada, al cargo de presidente votan las cámaras debidamente inscritas para votar. No es con mano alzada ni mucho menos. Ni siquiera hubo en este caso mano alzada”, subrayó.

Aclaró que “cuando elegimos al secretario, al tesorero y al fiscal es por medio de voto secreto.

La periodista volvió a la carga y le preguntó si hay otro líder interesado en el COSEP y él respondió: “Búsquese ese líder y que se lance y vamos a ver”.