Donald McGregor, el empresario 2016 de la energía

Por María Alicia Talavera

Especial para Trinchera de la Noticia

La Cámara de Energía de Nicaragua, afiliada al COSEP, comunicó oficialmente ayer al ingeniero Donald McGregor que fue escogido como el Empresario del Año 2016 del sector energético.

Para él esta distinción “es una gran distinción que a mis 86 años me hayan tomado en consideración, recordar los tiempos pasados y que he dedicado a la parte de generación energética en Nicaragua”.

Catorce miembros de la cámara, que preside César A. Zamora Hinojos, le ofrecieron ayer un almuerzo en el cual departieron experiencias a través de distintas etapas del quehacer de este importante sector de la economía nacional. El galardón le será entregado en el acto del día del Empresario el próximo 8 de septiembre.

McGregor es como una marca en Nicaragua, aunque detrás de su nombre y apellido hay toda una amplia experiencia ligada a este sector, ya que desde muy joven comenzó a escuchar en su casa temas relacionados con la energía.

En declaraciones a Trinchera de la Noticia, dijo que en los años 60 se dedicó, en el marco del Mercado Común Centroamericano, a crear empresas industriales, algunas en León con el auge del algodón. Hoy se celebra el Día Mundial de la Industria, y comentó que “considerando que la generación de energía es una industria me siento halagado, y debemos unir esfuerzos y capacidades para incrementar nuestra parte industrial en Nicaragua”.

Sobre la Cámara de Energía dijo que “es importante que haya una unificación de criterios relacionados con el desarrollo energético que debe tener un balance cuando hay desarrollo energético con petróleo, geotermia, eólica, hidráulica, solar. No se puede crear de un lado o de otro”, porque hay momentos que baja el petróleo o no hay lluvias, con excepción de la geotermia.

Bastante balanceados



Su padre se dedicó a la gestión de suplir equipo minero y plantas generadoras habiendo coordinado la venta e instalación de equipos diésel eléctricos para la Planta Eléctrica de Managua que, en ese entonces, había sido comprada por el Ferrocarril del Pacifico de Nicaragua a la Central America Power Co.También suministró las plantas eléctricas para Granada y Diriamba. Después de la inesperada muerte de su padre a sus 41 años, su madre continuó el giro del negocio de suministro de equipo para la minería y para plantas eléctricas, con la asistencia de Ingenieros para la gestión de venta y montajeTras sus estudios de primaria en el colegio Rubén Darío, Managua; y secundarios en el Instituto Pedagógico de Diriamba, completó éstos últimos en una escuela militar e ingresó al Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos, donde obtuvo su título de Ingeniero Mecánico.Se refirió al sector energético nacional. “Sin duda alguna se ha hecho un extraordinario esfuerzo en los últimos años, cuando estuvimos con apagones, luego vinieron otros 200megas que vinieron a resolver bastante los problemas, lo que completó las plantas de Tipitapa Power y Energética Corinto. Ahora entiendo que se está instalando una planta de 140 megas de muy alta eficiencia que viene a balancear el sistema, y viene con mucha capacidad para mantener el sistema, y que van a quitar plantas de alto costo”.Por ello, “se está haciendo bastante y en especial para la energía geotérmica que cuesta mucho invertir”.Respecto al futuro inmediato de generación energética, dijo que “estamos bastante balanceados. Tenemos los problemas de que mucha gente considera que porque tenemos lluvias podemos tener plantas hidráulicas. No es tan así, nuestra conformación geográfica… no es tan fácil. Tenemos que balancear. Pero hoy por hoy —en mi criterio– estamos bastante balanceados. Se hizo un esfuerzo enorme en crear energía eólica, hay 180 megas, y Nicaragua es privilegiada con unos vientos muy buenos, con un magnífico desempeño, casi el doble de lo que tienen en Alemania e Inglaterra, hasta nos sobra energía en la noche”.Exportación de energíaSobre la exportación de energía a la región, McGregor anotó que “no le podría decir, porque no conozco el desarrollo ni las necesidades de Centroamérica, pero sí lo primero que tenemos que hacer es balancear nuestro propio sistema y estar de acuerdo de que la energía no volverá a los precios originales cuando el petróleo era a 10 dólares”.Por ello, “tenemos que ser conscientes con el uso racional de la energía usándola menos en las horas pico, los diseños de las casas… antes de pensar en exportación”.Esto, dijo, “ser primero conscientes nosotros adentro del uso racional de la energía”.¿Ser más eficientes?, preguntamos. “Uhhh, claro que sí. Exactamente. Es lo primero, como cuando uno dice en su casa, ser más eficiente con lo que recibo. Esa debe ser nuestra principal teoría”.Dijo que “ahora estoy bastante parco en el desarrollo energético”, porque está colaborando con su hijo Donald Antonio, “para cooperar más en la pequeña agricultura, ganadería, lechería y los cafetaleros. Incrementar la productividad en esos campos dará un mejor resultado para el personal del campo con mayores ingresos”.