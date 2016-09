Cómo se cumplirán las promesas económicas

Néstor Avendaño, economista y presidente de COPADES

Mientras Nicaragua caía en el ranking de Doing Business (Haciendo Negocios) del puesto 119 en 2013 al puesto 125 en 2016 entre 189 países, subía en el ranking del Índice de Desarrollo Humano del puesto 129 en 2012 al puesto 125 en 2015 entre 188 países, y se estancaba en el puesto 108 del ranking del Índice Global de Competitividad en 2013 y 2016 entre 140 países. Por consiguiente, se observan mejores indicadores sociales, pero se atascó la baja competitividad empresarial y se volvió más difícil hacer negocios en el país.

En este año, de acuerdo con datos de Consultores Parar el Desarrollo Empresarial (COPADES), la situación macroeconómica de Nicaragua se robustece con una tasa de crecimiento económico anual de entre 5.2%, una tasa de inflación de 5.7% y una tasa de devaluación anual de 5% permanente desde 2004, pero el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante es el más bajo del istmo centroamericano al registrar el valor de 2 mil 165 dólares, casi 7 veces más bajo que el de Panamá y casi 5 veces más bajo que el de Costa Rica.

Sin embargo, la situación microeconómica en el país no es halagüeña porque, según COPADES, la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente asociado con el subempleo suman, al menos, el 21% de la población económicamente activa y, con base en datos oficiales, el salario promedio nacional cubre el 73% del costo de la canasta de consumo básico y el 29.6% de la población total es pobre. La informalidad del mercado laboral, la baja productividad de la economía, la poca competitividad empresarial y la desigualdad de la distribución del ingreso ayudan a explicar la crítica situación económica de los trabajadores y sus familias: tomando en cuenta los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014, con todos los ingresos mensuales el 62% de familias no puede adquirir los 53 productos de la canasta de consumo básico y el 85% de las familias no puede comprar una vivienda de interés social.

Entre los indicadores sociales de Nicaragua de 2012 y 2015 publicador por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe de Desarrollo Humano 2015, se destacan los siguientes con su respectiva comparación entre los seis países del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá:

La tasa de alfabetización de la población de 15 años y más edad se ha mantenido estable en el nivel de 78.0% y ocupa el sexto puesto, bastante alejado de Costa Rica (97.4%).

La tasa bruta de matrícula en educación secundaria se elevó de 67.9% a 69.0% y ocupa el quinto lugar al superar solamente a Guatemala (100%).

Como un porcentaje del PIB, el gasto público en Educación bajó de 5.1% a 4.4% y ocupa el segundo lugar, sólo antecedido por Costa Rica (6.9%).

Como un porcentaje del PIB, el gasto público en Salud disminuyó de 9.5% a 8.3% y ocupa el tercer lugar al ser superado por Costa Rica (9.9%) y Honduras (8.6%).

La esperanza de vida se elevó de 74.0 a 74.9 años y ocupa el tercer lugar al ser superado por Costa Rica (79.4 años) y Panamá (77.6 años).

La cantidad de médicos por cada 10,000 habitantes se redujo de 3.9 a 3.7, empatados en último lugar con Honduras y muy alejado de El Salvador (16).

Como un porcentaje de la población total, la tasa de electrificación pasó de 69.1% a 77.9%, la más baja y ocupa el sexto lugar, también bastante alejado de Costa Rica (99.5%).

Como un porcentaje de la población total, los usuarios de internet casi se duplican al pasar de 9.6% a 17.6% y ocupa el sexto lugar, muy distante de Costa Rica (49.4%).

Por cada 100 personas, el número de teléfonos celulares se incrementó de 101.0 a 114.6 y ocupa el cuarto lugar, antecedido por Panamá (158.1), El Salvador (144) y Costa Rica (143.8).

En este escenario socioeconómico nacional comienza la carrera presidencial. Los aspirantes en esta competencia suelen presentar sus promesas al pueblo sin decir cómo serían concretadas, ya que a esta fecha no se ha visto ni se ha escuchado un programa integral de gobierno entre los cinco partidos opositores a la alianza política en el poder, no obstante algunos candidatos ya han mencionado algunas promesas económicas.

Por ejemplo, el candidato de Unidad Democrática en la casilla del Partido Conservador a Presidente. Sr. Erick Cabezas, ofreció que quitará los impuestos directos e indirectos que encarecen la canasta básica, es decir, eliminará el impuesto sobre la renta (IR) de 30% que grava las utilidades brutas de las empresas que ofrecen los 53 productos de consumo básico y sustituirá la exoneración de la tasa de 15% de impuesto de valor agregado (IVA) con la tasa cero del IVA en el consumo de dichos productos. Sin embargo, esta medida tributaria provocaría un mayor déficit fiscal, y para evitarlo podría presionar una alza de la tasa del IVA de 15% al consumo de todos los bienes y servicios que no son básicos; además, la Ley de Concertación Tributaria contiene la eliminación de todas las exoneraciones del pago de IVA a las importaciones de las actividades agropecuarias, pequeña industria manufacturera y pesca artesanal, excepto sobre la canasta básica (programada para el 1 de enero de 2015 y postergada por solicitud empresarial), lo cual, por ética tributaria, conduciría a disminuir el nivel de la tasa actual de 15%.

El candidato del Partido Liberal Constitucionalista, Sr. Maximino Rodríguez, mencionó su disposición para desarrollar la agroindustria. En otras palabras prometió la generación de un mayor valor agregado que favorezca el esfuerzo exportador y una mejor calidad del consumo interno, pero aún se desconoce el marco general de la política agroindustrial. Cómo promover la educación técnica media y superior, cómo transferir tecnología a las empresas que no pueden comprarla, cómo entregar el crédito a los productores que no son sujetos de crédito en el mercado financiero convencional, constituyen preguntas cruciales para el crecimiento y el desarrollo económico del país.

El candidato presidencial por la opositora Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el reverendo Saturnino Cerrato, prometió destinar el 7% del PIB del país al sector educativo para que la educación sea integral y que sea de calidad, y también capacitar a los maestros para una enseñanza integral, todo lo cual se podría lograr con la reducción de otros gastos gubernamentales o con el aumento de los ingresos tributarios. ¿Cuáles?

Se supone que el candidato presidencial de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, Comandante Daniel Ortega, continuará ejecutando el Plan Nacional de Desarrollo Humano sobre la base de la atracción de la inversión extranjera directa. Es el único plan partidario que se conoce.

El 24 de julio de 2001, en mi artículo de opinión “Señores Candidatos, no ofrezcan mucho” aconsejé a los candidatos a presidente de la República que “La población está cansada de muchas ofertas políticas que no se han concretado en el tiempo. Es un grave riesgo político continuar con el discurso de ofrecer demasiado a la población en la búsqueda de un mayor número de votos el próximo 4 de noviembre, sin tener un fuerte respaldo de recursos internos, porque los externos ya han comenzado a disminuir”. Parece que la historia se repite.