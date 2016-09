Sólo Cuadra y Carrión

Una nota del portal oficialista El 19, informa que entre los invitados a presidir el desfile militar del pasado sábado 3 de septiembre, estuvieron los ex jefes del Ejército Joaquín Cuadra y Javier Carrión. Nos llama la atención que no mencionan para nada al general Omar Halleslevens, ex jefe de la institución castrense, ni el general Humberto Ortega Saavedra, el primero en desempeñar el cargo hasta febrero de 1994, luego del anuncio de la entonces presidenta Chamorro el 2 de septiembre de 1993 de que Ortega dejaría la jefatura militar.

¿De nada le sirvió?

La semana pasada, el general retirado Humberto Ortega publicó un campo pagado en uno de los diarios nacionales, por lo que muchos en el sector político pensaron que esto pudo significar ver a Humberto sentado cerca de su hermano. El ex jefe militar planteó en su escrito una concertación y no calificó de dictadura el gobierno de su hermano Daniel.

Coincidencia

En este sentido, también el ex alcalde de Managua Dionisio “Nicho” Marenco habló de que no es dictadura la del actual mandatario. Un punto coincidente con Humberto Ortega. Comentarios este fin de semana sobre el escrito del ex jefe militar y las declaraciones de Nicho, es que pareciera que se pusieronn de acuerdo en el tiempo. Dicen que en política nada es casualidad. Esperemos donde cae esa pelota.

Fidelidad

Xiomara Castro y Socorro Membreño, son parte del equipo de Catedral de Managua desde que esta se inauguró el 4 de septiembre de 1993. Muchos de ustedes seguro las han visto no sólo a cargo de la venta de veladoras en la capilla de la Sangre de Cristo, sino desempeñando otras labores. Ellas fueron las que iniciaron ayer el desfile con las ofrendas en la celebración de los 23 años del templo católico.

Felicidades a Francisco Xavier

Nuestras felicitaciones especiales para el Dr. Francisco Xavier Aguirre-Sacasa, quien ayer estuvo de pláceme celebrando su cumpleaños.

Deseamos que siga celebrando muchos años más junto a los suyos. ¡Salud Francisco Xavier!

Nueva Superiora General de Cristo Rey

La Congregación de Siervas Misioneras de Cristo Rey eligió el pasado sábado 3 de septiembre su nueva Superiora General, cargo que para los próximos 6 años desempeñará, Sor Martha Jerez Maradiaga (en la foto, a la derecha del Cardenal Brenes). Como vicaria fue electa Sor Brenda Castillo Somoza; y se integró un Concejo Asesor de tres religiosas, una de ellas, Sor Arelis Guzmán, quien desarrolla su labor pastoral en la Catedral de Managua. En la gráfica, el Cardenal Leopoldo J. Brenes, Arzobispo de Managua, junto a la nueva superiora, vicaria y el Concejo Asesor.

La otra foto histórica corresponde a Madre María Albertina Ramírez Martínez, fundadora de la Congregación de las Misioneras de Cristo Rey, ofreciendo de rodillas su santos votos perpetuos, ante el Arzobispo Monseñor Alejandro González y Robleto , en la Catedral Metropolitana, el 2 de febrero de 1950. En esta fecha solemne, fue acogido el proyecto de la fundación de esta primera Congregación Religiosa Nicaragüense, por el Excmo. Monseñor Doctor José Antonio Lezcano y Ortega.