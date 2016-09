El Top Ten semanal (XXXII)

Por Hamlett

 Las noticias más importantes de la semana pasada ocurrieron fuera del país. La peor semana para Dilma Rousseff, ahora expresidenta de Brasil, para Enrique Peña Nieto por la estupidez de reunión con Donald Trump ‏y para Nicolás Maduro con la “Toma de Caracas”.

 Claro hubo otros perdedores y ganadores. Repasemos los hechos más importantes del período.

 1. BRASIL. El Senado brasileño acaba de demoler el concepto defendido por los gobiernos de izquierda de la Era Chávez de que un gobernante es intocable, no puede ser removido porque los pueblos los eligieron para cinco o seis años. Con esta bandera, los presidentes Hugo Chávez, Cristina Kirchner y Fernando Lugo trataron de aterrizar en Tegucigalpa, en el año 2009, para restituir en el poder a Manuel “Mel” Zelaya, destituido por el Congreso de su país siguiendo lo establecido en la Constitución. Eso mismo dijeron de Dilma Rousseff, que es un golpe de estado, pese a que la abrumadora mayoría de senadores decapitó a la mandataria. Recordemos que el primer poder del estado en los países presidencialistas sigue siendo los congresos y no los Ejecutivos.

 2. CARACAS. Más de un millón de ciudadanos realizaron ayer la “Toma de Caracas”. La movilización fue contundente, sin lugar a dudas del músculo de la oposición y el peso de sus líderes. El presidente Nicolás Maduro montó una contramarcha que fue grande pero que no se comparó con la que demandó hacer el revocatorio ya. Y pudo haber sido más grande pero la Guardia Nacional Bolivariana y los criminales “Colectivos” impidió con gases lacrimógenos, golpes, agresiones y palos la llegada de miles de vehículos a la capital.

 3. COSEP. José Adán Aguerri fue reafirmado en la presidencia del COSEP, por décima vez. Los empresarios demostraron que están unidos y así enviaron un mensaje fuerte al gobierno de Daniel Ortega y a los críticos radicales que desprestigian a la organización. Parafraseando al presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, si tan solo los liberales y otros partidos hubiesen hecho algo similar, o la mitad de lo que están haciendo los empresarios.

 4. PUMA. La empresa Puma Energy continúa sin revelar el resultado de las investigaciones sobre las causas del incendio que arrasó dos tanques llenos de petróleo. Sí trató de minimizar las afectaciones medioambientales, contradiciendo un reporte del Centro de Humboldt que confirma daños importantes más allá del área propiedad de la empresa.

 5. COMBUSTIBLES. Continúa el debate acerca de porqué seguimos pagando el precio más alto de los combustibles en Centroamérica. Según un monitoreo del Ministerio de Economía de El Salvador, al 30 de agosto, pagamos la súper o extra más cara, aún que Costa Rica. Somos el segundo lugar en precio de la regular y pagamos uno de los dos precios más altos para el diésel.

 6. EVANGÉLICOS. Las iglesias evangélicas, que han sido aliadas de los revolucionarios sandinistas desde los años 80 -tres partidos evangélicos van aliados al FSLN en estas elecciones- golpearon la mesa del gobierno para que eliminen las nuevas disposiciones sobre el ingreso de religiosos al país. En una tensa reunión, el delegado gubernamental, el diputado Edwin Castro, anunció la flexibilización de las medidas pero mantuvo la vigencia de la Normativa.

 7. EJÉRCITO. Este viernes, el Ejército de Nicaragua celebrará su 37 aniversario, estrenando los famosos, aunque ya no sorpresivos, tanques T72B1. La expectativa gira ahora alrededor de qué otros sistemas de armas cedieron los rusos… o no. ¿Y los aviones para equipararnos a los F5 de Honduras? ¿Y las torpederas para el Caribe?

 8. FUNES. La crisis política de El Salvador, y de Guatemala, irrumpió en la vida de los nicaragüenses. Luego de confirmarse que el expresidente Mauricio Funez está en el país, así como el expresidente de Guatemala, el diputado Rabbé, las demandas para que los regresen a sus naciones están subiendo de volumen en la región centroamericana. Contra Funez hay amenazas, pero no hay acusaciones formales, pero el excuñado del empresario Angel González está sometido a una investigación formal en Guatemala.

 9. MÉXICO. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto está bajo un intenso fuego de artillería después de haberle servido en bandeja, al candidato republicano Donald Trump, un show mediático en que éste se lo comió vivo. Y no es para menos, recibir en la casa de México a la persona que más ha insultado a los mexicanos, y que éste se vaya sin haber pedido perdón no es para reclamar a Trump sino que a Peña Nieto.

 10. JUANGA. La muerte del cantante mexicano Juan Gabriel sacudió a América por entero. En Nicaragua hay conmoción y pesar por el fallecimiento ya que su música es parte de varias generaciones de nicaragüenses que nacieron y crecieron, se enamoraron o murieron, al son de las rancheras de JuanGa.