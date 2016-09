Honduras no abrirá fronteras a lácteos de Nicaragua

*Productores catrachos entran en conflicto con las pasteurizadoras por el sistema de compra del producto

El gobierno de Honduras no abrirá las fronteras a los lácteos de Nicaragua. La Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras, FENAGH, anunció que hay una profunda crisis en el sector, debido a los bajos precios que pagan las plantas pasteurizadoras y por el sistema anual de contratación.

La federación dijo en Tegucigalpa que trabaja en un plan para resolver la situación, que implica, cerrar por un tiempo indefinido, que incluye todo el 2016, las compras de derivados de la leche de Nicaragua.

Según FENAGH la producción de leche, en Honduras, pasó de 1.4 millones a 2.4 millones de litros diarios de la temporada seca a la lluviosa. Esto causó una sobre oferta que llevó a una caída de precios a los finqueros y a cerrar las fronteras.

La leche interna pasa por aprobar un nuevo acuerdo que establezca un “precio de garantía” a los productores para las dos épocas, que pueda balancear los costos y valor en las plantas, dijeron voceros de la federación catracha.

Y aunque con la entrada del invierno ensayaron soluciones para remediar la crisis, no fueron suficientes.

El diario El Heraldo, citando fuentes del sector lechero, informó que Honduras produce 860 millones de litros de leche por año, del que colocan el 35% en las plantas lecheras y el restante es procesado en empresas artesanales, para hacer queso.

El productor recibió entre $0.31 dólares y $0.44 centavos de dólar por litro de leche, mientras en el interior del país el precio cae hasta $0.25 centavos de dólar. Esto inició la profunda crisis.

Además, la única planta que elabora leche en polvo en Honduras solo puede comprar 150,000 litros por día.

Los hondureños aplican además criterios de inocuidad del producto que, en la práctica, es una barrera para comprar más de los 300 millones de litros que ahora adquieren por año.

No hay retroceso

El tema fue abordado la semana pasada en Managua en el marco de la reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (Comieco). Luego de una tensa reunión Honduras mantuvo las barreras que, desde hace ocho meses, impiden el ingreso de los lácteos locales al mercado hondureño.

En declaraciones a las agencias de noticias el ministro de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, manifestó su frustración.

“Se abordó en general. Se habló de lo de Honduras y (el tema) lo presentaron los mismos interesados, los productores y exportadores, y también se mencionaron algunos países, pero el enfoque fue general”, dijo.

El funcionario añadió que no llegaron a acuerdo porque “esos son puntos bilaterales, que se van a ver bilateralmente entre los países dentro del marco” de fortalecimiento de la zona de libre comercio y el mercado común centroamericano, acordado en el encuentro.

Por su parte, el COSEP anunció que hará una gira regional a Honduras El Salvador y Costa Rica para reunirse con organizaciones homólogas en busca de soluciones a estas trabas comerciales.

“Para la primera semana de octubre vamos para Costa Rica, porque todavía hay cosas que finiquitar. Con Honduras (y El Salvador) es cuestión que nos pongamos de acuerdo con las cúpulas empresariales de esos países”, dijo el vicepresidente de Cosep, Rosendo Mayorga.