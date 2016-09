Jefa policial sin comentario por caso de joven vapuleado

*Homenaje a 10 policías caídos

La Directora de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa evitó comentar a la prensa nacional sobre la denuncia del joven Kener Conrado Arias, vapuleado por una patrulla policial en Bluefields, la semana pasada.

La Primera Comisionada Granera asistió este lunes a un acto en homenaje a los diez agentes, oficiales y comisionados muertos “en el cumplimiento de su deber” en el período 2015-2016.

Los periodistas le preguntaron por el caso se volvió viral en las redes sociales de donde saltó a los medios noticiosos y su respuesta fue: “A todo le damos seguimiento”.

Kener Conrrado Arias, un estudiante de Bluefields, fue liberado el sábado pasado luego de que las autoridades allanaran su casa, aparentemente sin una orden judicial, registraran la vivienda en busca de drogas y lo sometieran después a una golpiza.

Desde Bluefields, el joven exigió una explicación y una disculpa pública. “(Pido) que hagan mejor sus investigaciones, que sepan a quienes andan buscando, que tengan consideración con las personas que no tienen que ver nada (…) No me gustaría que algún joven pasara por lo que yo pasé, fue muy doloroso”, expresó Kener Conrado.

Homenaje póstumo a oficiales policiales caídos

La Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa, Directora de la Policía Nacional, rindió homenaje este lunes a diez agentes, oficiales y al Comisionado General Buenaventura Miranda Fitoria “caídos en el cumplimiento del deber” en el último año.

Familiares de los miembros del cuerpo policial fallecidos concurrieron al evento, incluyendo a una madre que perdió a sus dos hijos, ambos policías, en el año.

“Estamos rindiendo tributo a nuestros héroes y mártires, hoy hemos rendido tributo a los diez hermanos que han entregado su vida”, dijo Granera Sacasa.

“Nuestro deseo es que en cada uno de los actos de celebración… la sangre que ellos derramaron, la sangre derramada nos impulse a ir más allá”, agregó.

La Directora de la Policía Nacional dijo que “para nosotros cada compañero que cae, levantamos su bandera”.

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, acompañada de la Jefatura Nacional de la Policía y Comisionados Generales, rindieron homenaje depositando una ofrenda floral en el Mausoleo de los Caídos, ubicado en el Complejo Policial “Faustino Ruiz”.

A este acto conmemorativo se unieron miembros de Poderes del Estado, Ejército de Nicaragua, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, bloques representativos de la Dirección General de Bomberos, Migración y Extranjería y Sistema Penitenciario.

De igual manera estuvieron presentes bloques de compañeros y compañeras de todas las estructuras, distritos y delegaciones policiales de todo el país.

En este homenaje, la Primera Comisionada hizo entrega de placas de reconocimiento a madres y familiares de los policías que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber en el año 2015 y 2016.

La Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, expresó que iniciamos “la celebración solemne del XXXVII Aniversario recordando como todos los años y rindiéndole tributo a nuestros héroes y mártires, ustedes han visto como de forma especial, hemos tenido presente y hemos rendido tributo a los 10 hermanos que entregaron su vida en el cumplimiento del deber en este periodo 2015-2016”.

Granera destacó que en cada uno de los actos de celebración se rinde honores a nuestros caídos. “Desde el deporte, la gala cultural, este momento solemne que para nosotros es más emotivo, porque en el rendimos tributo directo a los caídos en cumplimiento de su deber”.

“La sangre que ellos derramaron hace que nos impulse, motive más allá a caminar siempre más allá, tratando de cumplir una Nicaragua mejor con espacios de tranquilidad, de armonía y felicidad para las familias nicaragüenses”.

La Directora General también mencionó que más de 600 oficiales han caído en cumplimiento del deber durante estos 37 años.

“Repetimos cada mañana al cantar el himno de la Policía y lo hemos dicho para nosotros cada compañero que cae levantamos su bandera, seguir levantando la bandera para seguir construyendo una Nicaragua más tranquila, más feliz, más armoniosa y más segura, siempre caminando más allá buscando como ser mejores y como servir mejor a este pueblo por lo que ellos dieron la vida”, puntualizó la Directora General.