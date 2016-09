Asilo político para Funes perdería efecto con una orden de captura

*Salvadoreños debaten alcances del asilo político otorgado por Nicaragua

San Salvador. “El caso de una persecución política como lo estamos viendo con Mauricio Funes, es una falsedad. En El Salvador no se le persigue a él ni a nadie por sus ideas políticas”, dijo la diputada de ARENA, Margarita Escobar.

El secretario general del FMLN, Medardo González, ha defendido a Funes, aunque ha tomado distancia de su “estilo de vida” en comparación “con la forma de vida que llevan los funcionarios del FMLN”, publicó diario El Mundo.

El diputado del opositor PDC, Rodolfo Parker, aseguró que la concesión del asilo político es parte de las facultades discrecionales de cada gobierno. Parker, señaló que en caso de que se emita una orden de captura por medio de una difusión roja de Interpol, el asilo político otorgado por Nicaragua al expresidente Funes, quedaría sin efectos.

“Cuando hay difusión roja para darle cumplimiento a los convenios en materia de Interpol, si hay obligatoriedad por parte de los gobiernos, de los aparatos policiales de seguridad ciudadana de proceder a la detención “, señaló Parker.

Por otra parte, el diputado de oposición aseguró que el gobierno del presidente Daniel Ortega “está dando todas las señales de que está maltratando a la oposición política, que le ha montado un esquema autoritario”.

“No es perseguido político”

San Salvador. La diputada del FMLN, la comandante Nidia Díaz expresó que “persecución política no creo que tenga, sino acusaciones que se están ventilando en lo civil y el fiscal lo está investigando, pero no hay una orden de captura penal o que vaya a reprimir como en tiempos de la dictadura”.

Díaz aclaró no estar muy informada de los argumentos que habría esgrimido el exmandatario en Nicaragua. Sí señaló que puede haber algún tipo de acoso político y una actitud tramposa de la Fiscalía, como dice ocurrió con el empresario Enrique Rais que fue llamado a declarar y fue capturado. “Es posible que sean procesos de acosamiento político, pero una persecución política que nosotros veamos de seguimiento, no lo veo así”, dijo.

El exgobernante de El Salvador Mauricio Funes “se siente seguro” en Nicaragua y por ello pidió asilo por considerarlo un “perseguido político”, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, el sandinista Jacinto Suárez.

“Aquí se siente seguro”, dijo Suárez de manera escueta, al ser consultado por periodistas sobre el asilo político.

Funes, quien es investigado penalmente en su país por enriquecimiento ilícito y “posible” lavado de dinero durante su gestión, dijo este martes en las redes sociales que pidió el asilo en Nicaragua porque “fundadas razones” lo llevaron a pensar “que sectores de la extrema derecha salvadoreña están planeando atentar contra” su integridad física”.

“Ahora que han transcurrido más de dos años desde que salí del gobierno es claro que usarán las instituciones del Estado que aún

controlan para provocar mi muerte civil y política, y si es posible mi anulación física”, sostuvo.

