Gossip: “No pipi underwear”

Por Hamlett

 Una de las etapas más difíciles de la educación de un niño es cuando cambia los pañales por calzoncillos. Prepararlos para que no se orinen en una pieza de vestir que ya no absorbe líquidos es fruto de la maduración. Por lo general, el niño o niña ha crecido lo suficiente para entender la mecánica de esa función fisiológica sin que se le convierta en un trauma.

 La orden “no debes orinarte en los calzoncillos” toma tiempo para que se cumpla. Los padres deben tener paciencia y dedicación para que el bebé que está cruzando la línea del tiempo hacia la niñez se prepare para su primer real desafío individual: La escuela.

 Esta fase importante de la vida del niño a veces es dolorosa porque implica una orden, dictada a veces suave o en tono fuerte, también lamentablemente en muchas ocasiones acompañada de golpes.

 “No orinarse en los calzoncillos” se observa también en la política. Machismo aparte, los políticos nacen, desarrollan y se retiran en tiempos laxos, muchas veces son cortos y en otras se prolongan hasta el síndrome dominicano de Balaguer.

 El viernes pasado vi por televisión el segundo debate en el congreso de España para integrar al gobierno luego de meses y dos elecciones en las que, los españoles con su voto, complicaron la vida de todos. El presidente Mariano Rajoy fue rechazado y destrozado por sus adversarios políticos.

 Un día después, Rajoy dijo: “No renuncio a ser presidente y quiero volver a ser candidato”, en una mezcla de orgullo herido, pantalones bien puestos, arrogancia, terquedad y, claro… no se orinó en los calzoncillos.

Crisis de cada modelo

 España pasa por una crisis de su modelo democrático, como muchos países en el mundo. El siglo XXI ha traído desasosiego a las naciones del planeta cuyos habitantes hoy se alimentan política, informativa y socialmente de fuentes que hace un siglo eran impensables.

 Nicaragua no es la excepción, aunque nuestra crisis es diferente, más parecida a la de Venezuela que a otras realidades, la batalla en Nicaragua es una extensión del último período de la guerra fría en que la palabra revolución hacía orinarse en los pantalones a los dictadores y a derechistas “maccartistas” que decidieron que era democracia clásica o nada.

 En 1990 el país respiró una bocanada de esperanzas ante la posibilidad de conseguir un país democrático en paz y con desarrollo económico, teniendo a una oposición variada, incluyendo al FSLN.

Generación perdida

 Una generación política emergente al somocismo consiguió 16 años de gobierno, impulsada por votantes que creían en el viejo sueño. El camino arrancó con dificultades porque además de construir un nuevo país debía rápida y paralelamente levantar la economía de las ruinas.

 Al final de esos 16 años, otra generación de jóvenes políticos decidió que era su momento y apoyados por Estados Unidos, el gran capital y mezquinos intereses decidió hundir el colmillo a los suyos y no a los adversarios. Ya conocemos los resultados de la ruptura liberal.

 De entre todos los proponentes para sustituir el liderazgo del expresidente Arnoldo Alemán, estos sectores escogieron a Eduardo Montealegre, quien fracasó de lado a lado y ahora se refugia en el silencio para esperar lo que él una vez llamó “mi tiempo”. Nadie se traga el cuento de su retiro política, pero que sí están viendo a un político que se corrió al ruido de los caites y que se orinó en el calzoncillo.

El palo de gallinas

 Su acelerado ascenso político -de la mano de Alemán- no le enseñó que este campo de la vida es un sube y baja, o como dice el dicho, un palo de gallinas. Ahora que el FSLN volvió al poder y tomó las ramas altas del árbol está dejando caer su estiércol sobre las gallinas que están abajo. Montealegre y otros están recibiendo la cuita que los sandinistas les tiran. Esa es la vida, es la política.

 Montealegre está haciendo lo que Arnoldo Alemán hizo por diez años, hacerse a un lado sin abandonar el pastoreo de sus ovejas, pero quitándose de la línea de tiro. Los resultados de esta experiencia no son los mejores, pero le dieron al exmandatario el espacio para replantearse el camino.

 Daniel Ortega lo hizo al revés, se sacudió a sus disidentes, el MRS, los derrotó en las urnas y los convirtió en parias cuando les quitó, como hizo con Montealegre, un partido para ir a las elecciones. Tomó las riendas del FSLN y a sangre y fuego se volvió en el líder único de su partido. Otra cosa es que la sociedad lo acepte ahora como tal.

No orinarse en…

 ¿Qué clase de líder dice que por consejo de sus abogados se va a quedar callado mientras su movimiento se pierde en la llanura por falta de dirección? ¿Qué lo asustó, los juicios y la cárcel? ¿El riesgo para su capital millonario? ¿El exilio?

 Cuando Eduardo tomó el consejo de Dora María Téllez de que a Daniel Ortega había que golpearle la mesa, lo intentó una y otra vez (miércoles de protesta, marchas anticanal, lobby en Washington, entre otros) sin éxito. Pero cuándo el soberano rojinegro le devolvió un solo revés, Montealegre decidió correr, esconderse, autocallarse y retirarse de la política.

 Bueno, es hora de cambiar el calzoncillo.