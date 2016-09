“Chocolatito” agradece a Cuadras

Oscar Mejía Velásquez Enviado especial Trinchera de la Noticia

Inglewood, California.

El tricampeón del mundo Román “Chocolatito” González expresó en conferencia de prensa que agradece la oportunidad de pelear contra el púgil azteca Carlos Cuadras este próximo sábado 10 de septiembre en el Fórum de Inglewood de la ciudad de los Ángeles.

Según Román esta es la mejor preparación física y mental que ha tenido, previamente a un choque de importancia, no ha sufrido de hambre, llega con la fortaleza deseada no como en ediciones anteriores que ha sido doblegado por las debilidades.

La angustia ha sido parte de toda su carrera boxística con miras a un duelo que revierte de interés en especial este 10 de septiembre que puede vestirse de gloria si consigue el cuarto cinturón dejando rezagado la hazaña conseguida por ídolo Alexis Arguello.

Muy pocas veces el “Chocolatito” deja a un lado su mismo libreto, callado, mesurado en sus declaraciones, pero esta vez advirtió que su contrincante beberá chocolate fuerte cuando le conecte combinaciones fuertes en el cuadrilátero.

Notas destacables *El entrenador de Carlos Cuadras, Rudy Hernández, hermano del excampeón del mundo Chicano Hernández, ha expresado que el favorito es el nicaragüense, pero que tienen un plan que puede funcionar para derrotarlo. *La cadena HBO que transmitirá la pelea ha prometido que llegará a Nicaragua a filmar la llegada del “Chocolate” siempre y cuando sume el cuarto título. *Román sumará a su cuenta de ahorro 400 mil dólares por esta pelea, que se convierte en la mejor bolsa conseguida en su carrera como boxeador. Con esta victoria empatará a Joey Casage de 46 triunfos de forma consecutiva y sin perder. “Búfalo” Álvarez analiza ventajas y desventajas *Gane o pierda ya está en la historia Rosendo “El Búfalo” Álvarez, excampeón mundial de boxeo, analizó para Trinchera de la Noticia las ventajas y desventajas del tricampeón Román González, en su pelea del sábado próximo. “Él es un muchacho que se ha esforzado para demostrar su calidad, tiene un ataque constante, no los deja pensar (a sus rivales), tiene poder y velocidad en sus puños”, dijo. Agregó que “su única desventaja es que no es veloz de piernas”, en cambio, “Carlos Quadras es más rápido, viene del olimpismo, fue campeón mundial… ha defendido la faja en seis ocasiones”. Según “El Búfalo” el ganador de la pelea del sábado “será el que presente una mejor estrategia en el ring”. Pero, consideró que “gane o pierda el Chocolatito, él ya tiene raíces profundas en la historia deportiva del país”.

En esta cara cara fue simple, no como en otras batallas que son explosivas cuando están frente a frente, Cuadras no fue provocador, sorprendió porque no estuvo de charlatán con sus juegos de palabras como en los días anteriores. Fue apagada la conferencia de prensa nada atractiva, no superó las expectativas de todos los presentes.

Cuadras prometió vengar a todos sus compatriotas que han sido víctimas del “Chocolate” pero en un tono conservador, calmado, finalizaron la conferencia en un fuerte apretón de manos y abrazo.