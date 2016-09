Descalabran coalición: Eduardistas expulsan al MRS

*Kitty Monterrey se deshace del grupúsculo de José Pallais y Carlos Noguera no así de Adán Bermúdez

*También sacan de “Ciudadanos por la Libertad” a los exdiputados Carlos Langrand y Eliseo Núñez Morales

*los defenestrados acusan a Eduardo Montealegre de haber pactado con Daniel Ortega la libertad para su hermano Álvaro Montealegre y el capital robado

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

En una turbulenta sesión, celebrada a puertas cerradas, los principales ejecutivos de Eduardo Montealegre Rivas tomaron control del nuevo grupo “Ciudadanos por la Libertad” del que expulsaron a sus aliados por más de una década, el Movimiento Renovador Sandinista, MRS.

Kitty Monterrey, brazo derecho de Montealegre, se encargó de ejecutar lo que desde hace rato era una “realidad a voces”: Que el Frente Sandinista condicionó la renovación de los sellos del PLI a cambio de que sacaran de este partido al MRS, el principal disidente de la agrupación que lidera Daniel Ortega Saavedra.

La reunión tuvo lugar antes de que se anunciara el lanzamiento de una nueva agrupación bajo la égida del eduardismo, llamada Ciudadanos por la libertad.

La orden que -al parecer- tenía Kitty Monterrey era la de evitar cualquier brote de rechazo o disidencia a la decisión de deshacerse del MRS.

Una fuente que asistió a la sesión dijo que los primeros en oponerse a la división de la alianza que funcionó de 2006 hasta 2016, fueron los exdiputados Carlos Langrand y Eliseo Núñez Morales, éste último el suplente de Montealegre en la Asamblea Nacional.

Cuando ambos protestaron, Monterrey y el exjefe de bancada Wilmer López, un incondicional de Montealegre muy cercano al jefe de la bancada sandinista en el Poder Legislativo, Edwin Castro, les dijo que no serían tampoco parte de la nueva alianza.

Sacan a grupúsculo

Los líderes del grupúsculo denominado “Movimiento Liberal Ramiro Sacasa” corrieron con la misma suerte cuando respaldaron a Langrand y Núñez en contra de la salida del MRS.

Carlos Noguera, exministro en el gobierno de Arnoldo Alemán, así como José Pallais Arana quedaron fuera de la agrupación en medio de la acalorada discusión en la que salieron a relucir fuertes acusaciones contra Montealegre, no así y Adán Bermúdez, socio comercial del dirigente sandinista Leonardo Tórrez.

“Ciudadanos por la Libertad” quedó en manos de un cuarteto formado por Kitty Monterrey, Wilmer López, Rodolfo Quintana, y Oscar “Rubén” Sobalvarro.

El excandidato presidencial Luis Callejas dijo que seguiría en la reunión porque estaba “harto” de los conflictos internos, pero compareció a la conferencia de prensa de la nueva agrupación.

La fuente dijo que Kitty Monterrey anunció la justificación de estas decisiones cuando les gritó que para conseguir la personería jurídica para el nuevo movimiento “tenemos que acercarnos al sandinismo” a lo que se opuso el MRS y el grupúsculo de Carlos Noguera.

Un pacto tenebroso

Eduardo Montealegre Rivas no estuvo en la candente sesión -nunca está en el momento de los conflictos- porque se encontraba en Panamá “arreglando algunos asuntos financieros”.

Uno de los asistentes a la reunión acusó a Montealegre de haber pactado con Daniel Ortega, la salida de estos grupos políticos y la solución de los problemas judiciales de su hermano Álvaro y los suyos.

Uno de los expulsados del nuevo grupo les gritó que ellos habían sido víctimas de un “arreglo oscuro” porque con el despojo de la personería jurídica del PLI “nos habíamos convertido en el pontífice de la política dictando los parámetros de la oposición al orteguismo”.

Bajo esta tesis, agregó, Montealegre y los suyos habían logrado convencer a la opinión pública de que “nosotros somos los buenos, la verdadera oposición, y que los otros son colaboracionistas y fichas del sandinismo”.

De la reunión, la mayoría de los asistieron salieron convencidos de que Eduardo Montealegre vendió la cabeza del MRS a Ortega a cambio del fin de los juicios en su contra y la pronta salida de su hermano de la cárcel de Tipitapa.

La fuente citó dos “evidencias” como pruebas a sus argumentos, la primera es la paralización de los juicios incoados por el economista Néstor Avendaño en contra del excandidato presidencial, y la segunda es el congelamiento de la ejecución de los bienes de Alvaro Montealegre para resarcir el fraude cometido contra un grupo de ciudadanos.

El exdiputado Luis Callejas, yerno de uno de los estafados, se habría retirado de la sesión molesto porque “ahora con qué cara visitará a sus suegros” y “qué explicación les va a dar cuando Alvaro Montealegre salga de prisión y recupere el dinero congelado”.

La suspensión de la venta de los bienes, en manos de un tribunal, fue el pasado viernes.

Un comunicado peligroso

Miembros del MRS que asistieron a la reunión calificación de “peligroso” el comunicado de la nueva agrupación eduardista porque “pone prácticamente en manos del orteguismo al MRS”.

Hoy esta agrupación se siente amenazada porque en uno de los primeros párrafos el pronunciamiento dice que “es tiempo de asumir nuevas tareas orientadas a la construcción de una alternativa política que nos permita a los nicaragüenses desterrar de una vez por todas la violencia”, en alusión a la estrategia de enfrentamiento del MRS.

Y lo reafirma a continuación: “Contrario a algunos miembros de la Coalición Nacional por la Democracia, las organizaciones aquí presentes reiteramos nuestra firme creencia únicamente en la lucha cívica y en la salida política… ya que quienes la promueven como mecanismo de acceder al poder terminan, tarde o temprano, convirtiéndose en dictadores”.

El documento se solidariza con Eduardo Montealegre “ante los infundados procesos judiciales en curso”.