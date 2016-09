Nuevos hospitales paralizados por subejecución

*Recorte presupuestario muestra el estado de atraso de importantes obras

*Alegan incumplimientos de los proveedores y estrictos requisitos de los organismos internacionales que financian proyectos

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

El gobierno reconoció que importantes proyectos de infraestructura, como la construcción del hospital Oscar Danilo Rosales de León y del Cuá, están atrasados por falta de capacidad de ejecución, los estrictos requisitos de los organismos internacionales prestatarios o la falta de proveedores.

El ministerio de Hacienda y Crédito Público, en representación del Ejecutivo, presentó ayer a la Asamblea Nacional un proyecto de recorte y distribución de partidas presupuestarias, entre otras razones, porque grandes proyectos no “caminan” y lucen estancados.

Solo a los ministerios de Salud y Educación, los que más presupuesto reciben del estado, se les quitará C$646.2 millones de córdobas para darlos a otras instituciones.

Al Ministerio de Educación se le quitan C$281.1 millones de córdobas, provenientes de recursos externos, que originalmente estuvieron asignados a construcción de escuelas o remodelaciones en institutos de lugares alejados de Managua.

“Las principales causas han sido provocados por procesos licitatorios declarados desiertos por falta de ofertas, modificaciones técnicas en los estudios de pre inversión, entre otros”, dice Hacienda y Crédito Público.

“A la fecha, los procesos se han reiniciado de acuerdo a las normas de los organismos financieros. Una vez contratados los proyectos se logrará atender 31 Proyectos de Mejoramiento de Centros Escolares de los municipios: Jalapa, El Jícaro, Murra, Quilalí, San Juan del Río Coco y Telpaneca y estos fondos serán incorporados al Presupuesto General de la República”, agrega la justificación.

Más castigado: Salud

El más castigado de los ministerios es el de Salud con una reducción neta de C$365.1 millones de córdobas, que estaban asignados para construcción y equipamiento de hospitales que no avanzarán en el año 2016. Los proyectos serán reasignados en el presupuesto del próximo año.

El ministerio de Hacienda explica los recortes presupuestarios:

*Construcción y equipamiento del hospital Departamental de Chinandega. La reducción se da porque los oferentes no cumplieron todas las condiciones en el proceso de contratación de la supervisión y construcción del hospital. Por lo tanto, bajo las normas del organismo financiador no es posible emitir la no objeción de contratación.

*Reemplazo y equipamiento del hospital Regional Oscar Danilo Rosales en León. Se requirió ampliar los tiempos de licitación de común acuerdo con el organismo financiador (BID), para garantizar la participación de más oferente en el proceso.

*Reemplazo y equipamiento del hospital primario Héroes y Mártires del Cuá. Se acordó con el organismo donante (Gobierno de Luxemburgo), que el proceso de construcción se haga directamente bajo la modalidad Llave en mano.

*Adquisición de 176 ambulancias por C$257.6 millones en una licitación Internacional. La reducción se da porque la empresa internacional oferente no cumplió con las garantías de mantenimiento y de fábrica de las ambulancias, lo que impide por norma que el Banco Mundial, emita No Objeción para adjudicar el contrato. Se dará inicio a nuevo proceso conforme las normas.

Otras afectaciones

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, informó que el presupuesto de ingresos recibirá una inyección adicional de dos mil 138 millones de córdobas por un aumento en la recaudación de impuestos.

Este dinero se reasignará a:

*A seguridad ciudadana se le asignaron 263 millones de córdobas para rehabilitación y equipamiento de edificios en los distritos y delegaciones departamentales, además de garantizar estipendios a estudiantes y ajustes de ingresos para el personal.

*En infraestructura vial se le asignaron 229.2 millones de córdobas al Ministerio de Transporte, para rehabilitación de caminos, mejoramientos de carreteras y construcciones de puentes.

*C$ 211.06 millones al Ministerio de Economía Familiar para fortalecer el programa Bono Productivo Alimentario y contrapartidas locales para otros programas que se ejecutan en el Caribe y de adaptación al cambio climático.

*Al sector educativo 178 millones de córdobas, para la construcción de 109 aulas multigrados, y reforzar la atención con merienda escolar a 126 mil 714 niños y niñas del corredor seco.

*En defensa y seguridad se asignaron 212.8 millones de córdobas al Ejército de Nicaragua, para la construcción del edificio de capitanía general en san Juan del Sur, y el reforzamiento del programa de alimentación al personal, reparación de medios navales y ajuste salarial en la institución.

*Al sector salud se le asignaron 242.6 millones para reforzar la lucha antiepidémica, comprar productos medicinales y farmacéuticos y compra de radio comunicadores.

*C$106.6 millones al Ministerio de Gobernación para la ampliación de albergues del sistema penitenciario, entre otros gastos.

*Se le asignaron 65.5 millones de córdobas al Consejo Supremo Electoral para cubrir gastos adicionales de combustibles, viáticos, publicidad y capacitaciones.

*C$50.3 millones a Enatrel para aplicar el subsidio a jubilados y universidades de la Costa Caribe, en lo que corresponde a la tarifa de energía eléctrica; 23.7 millones se asignaron a la DGI para la elaboración de 185 mil 490 placas para vehículos automotores; y 341 millones de córdobas se asignaron a las transferencias presupuestarias para las alcaldías (198.2 millones), Corte Suprema de Justicia (57.1 millones), y 6% de universidades (85.7 millones).