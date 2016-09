Ricardo Meléndez Rodríguez: Empresario CADUR 2016

La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), reconoció este jueves en ocasión a la celebración del Día Nacional del Empresario al Ing. Ricardo Meléndez Rodríguez, representante de la empresa Lacayo Fiallos como “Empresario distinguido 2016”, galardón creado por reconocer el compromiso empresarial y reconocida trayectoria en el desarrollo de proyectos urbanísticos, contribuyendo en gran medida al desarrollo económico y social de Nicaragua.

Según Héctor Lacayo Presidente de CADUR, este reconocimiento es otorgado a aquellos empresarios honorables cuyo liderazgo se destaca en su respectivo campo laboral por su valioso esfuerzo, dedicación y liderazgo.

Ricardo Meléndez Rodríguez: En 1998 finalizó la carrera de Ingeniería Industrial, en Texas A&M University, College Station, USA, Goodneighbor Scholarship. En el año 1999 culminó Post-Grado en Gerencia de Proyectos, Instituto Tecnológico de Monterrey / UAM, Managua. Para el año 2001, concluyó Master of Business Administration, Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, Chile. Posteriormente, finalizó Technology and Innovation Strategy Course, London Business School, Londres, Reino Unido. Cuenta con especializaciones en Estrategia y Finanzas, MBA Exchange Program – Schulich Business School, York University, Toronto, Canadá. Catedrático de la Universidad Thomas More, durante el año 2004 – 2005. Desde el 2004, se desempeña como Gerente de Desarrollo, en la Constructora Lacayo Fiallos.

Fue Presidente de CADUR desde año 2013 hasta el 2016. En el año 2015, electo segundo Vicepresidente del Consejo Directivo del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Actualmente, funge como Vicepresidente en la Junta Directiva 2016-2017 de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR).