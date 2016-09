El “Chocolatito” en el peso

Oscar Mejía Velásquez/Enviado Especial

Los Angeles

A un día del pesaje el Tricampeón del Mundo Román “Chocolatito” González ha cumplido con la báscula del hotel donde se hospeda, alcanzando la categoría de las 115 libras, lo que representa menos desgaste y exactitud en la planificación del trabajo que se trazaron desde Nicaragua pasando por las montañas de Big Bear hasta llegar al centro de la ciudad de los Ángeles.

Un semblante alegre, sin rostro demacrado por lo que significa bajar de peso se observa en el cuerpo del púgil nicaragüense, con un estado de buen humor son parte de las declaraciones constantes en cada entrevista a los periodistas pinoleros y del extranjero.

Para Arnulfo Obando el mejor entrenador nacional de la actualidad sus logros bofetea a incrédulos que ponen en manifiesto dudas sobre sus conocimientos expresó que no han exprimido a Román, debido a una excelente preparación realizada antes del inicio de los entrenamientos. Obando asegura que han adquirido experiencia de las batallas anteriores para no repetirlos con la finalidad de no afectar al tricampeón del mundo.

Se espera que el nicaragüense después de subirse a la pesa incremente su tonelaje a las 125 libras, para no perder rapidez a la hora de la pelea este próximo 10 de septiembre. El equipo de trabajo estará pendiente para que no suba más de lo indicado. Fiel a su manera de ser, callado, de pocas palabras ha asegurado que vencerá a su exponente Carlos Cuadras.

El preparador físico de Román, Wilmer Velásquez, que ha realizado un inmejorable trabajo, ha comentado que no ha sido fácil, pero el enfoque y la actitud son factores indispensables para salir exitoso en la pelea. “En ningún momento se le ha visto desmoralizado o desanimado a González siempre llega al gimnasio contento y ambicioso” agregó el adiestrador.

Velásquez ha enfatizado que el rival de Román, el azteca Carlos Cuadras aguanta los 12 asaltos será destruido por los golpes que propinara el tricampeón del mundo y se llega a especular, a huir de un intercambio de metrallas se va a cansar momento idóneo para noquearlo, no tendrá escapatoria.

Si sale a como todo esperan lograr el cuarto cinturón el “Chocolatito” tiene en espera 3 rivales, en los que se mencionan son el joven púgil japonés Naoya Inoue, el azteca Juan Francisco “Gallito” Estrada y Luis “Nica” Concepción, no hay nada en concreto pero estudiarán que le conviene.