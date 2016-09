SSD vs. HDD: Las diferencias

El maravilloso mundo de los SSD ha revitalizado las viejas computadoras, y a las nuevas les ha dado una velocidad desconocida. Los discos duros de estado sólido es tecnología antigua que ya no aporta mejoras respecto de los nuevos dispositivos de almacenamiento

Los discos duros tradicionales o HDD (Hard Disk Drive) llevan décadas en el mercado, pero en los últimos años ha aparecido un caballito de batalla: los SSD, o unidades de estado sólido (del inglés Solid State Drive) que han traído consigo importantes ventajas sobre los primeros… Y también algunos inconvenientes, claro.

A efectos prácticos, los SSD son notablemente cinco veces más rápidos que los HDD. Los SSD son capaces de transferir información a una velocidad de hasta 500 MB/s, mientras que los discos duros tradicionales suelen ofrecer unos 100 MB/s.

La velocidad de acceso a los datos (tiempo que se tarda en encontrar un dato), es mejor en los SSD: entre 0.05 y 0.23 milisegundos, frente a los entre 7 y 16 ms. de los discos duros mecánicos.

Todas estas mejoras son debidas, en parte, a que los SSD no usan partes mecánicas, al contrario que los HDD donde el disco gira a cierta velocidad y una aguja se va moviendo para ir ‘leyendo’ los datos. El no requerir movimiento para su funcionamiento también repercute en otras ventajas, como que toleran mejor los golpes, no emiten ruidos significativos, generan menos calor e incluso consumen menos energía, algo importante.

Al otro lado de la balanza no todo es ventaja para los SSD. También tienen inconvenientes a tener en cuenta. Fallaban con cierta frecuencia, la capacidad es relativamente limitada (120 o 240 GB) como modelos más habituales frente a los 1 ó 2 TB de los discos duros mecánicos. Si miramos lo que cuesta almacenar 1 GB en cada uno de los dos dispositivos los SSD son más caros que los HDD.

1 TB en SSD cuesta el mínimo US$300 en eBay, frente a los U$50 en HDD.

Las características técnicas

La interfaz es un requisito de instalación en la computadora. Un SSD admite unidades SATA, aunque cada vez más habituales en formatos mSATA o M.2, ya sea en portátiles o equipos de escritorio.

Los SSD son unidades modernas que están teniendo una gran aceptación por parte del público. El problema continúa siendo el precio. La capacidad continúa siendo su gran desventaja frente a los discos duros tradicionales, que pueden almacenar una cantidad mucho mayor de información.

Para contrarrestar este hecho, muchos usuarios utilizan una doble configuración SSD + HDD que les permite tener la velocidad del primero (generalmente utilizado para el sistema operativo) y la gran capacidad del segundo (para almacenar elementos multimedia u otros programas).

El resultado de utilizar un SSD es que la computadora funciona a una velocidad mucho mayor en algunas aplicaciones. Por ejemplo, la carga del sistema operativo, la apertura de programas o la copia o movimiento de ficheros. No es una mejora global: por ejemplo, un SSD no hará que un videojuego se ejecute con una mayor tasa de imágenes por segundo, aunque sus niveles sí cargarán más rápido.

En caso de decidirse por un SSD, la instalación es muy sencilla sobre todo si intercambiamos una unidad de almacenamiento ya existente en el equipo. ¿Qué modelo comprar? Hay muchos y muy buenos. En eBay donde encontramos los precios más bajos que en Amazon, una unidad interna de 500GB cuesta el mínimo US$145 (Samsung).

El de 1 TB cuesta U$235 (Sandisk) frente a los U$38 de un HHD y el de 2TB externo cuesta U$103 frente a los U$568 de 2TB SSD.

Esto es solo una comparación de futuro, velocidad, seguridad en el almacenamiento de la información para llenar las necesidades de los usuarios a la hora de elegir cuál unidad de almacenamiento define mejor sus expectativas. Si tuviera el dinero para ello, me decido por una SSD, pero si no es así y quiero seguridad, me quedo con un HHD porque tendrá vida por largo rato.

IoT: Convergencia de los mundos físico y digital

Opinión: Creemos que IoT será la revolución más importante que ha afectado a nuestra industria en los últimos 20 años o más

El Internet de las Cosas (del en inglés “Internet of things”, abreviado IoT) va a llevar a una inevitable convergencia de los mundos físico y digital: Miles de millones de sensores, dispositivos móviles, máquinas inteligentes, generarán una insólita cantidad de datos y el impacto potencial sobre la forma en que vivimos y el trabajo será enorme.

A la vez que grandes volúmenes de datos de información útil apoyan la innovación, las organizaciones tienen que integrar y analizar toda esa información. Analytics es la clave para el procesamiento del cada vez mayor flujo de información de sensores, eventos y datos en tiempo real, los cuales tendrán que ser almacenados, manejados y rápidamente ejecutados, para apoyar las operaciones óptimas y toma de decisiones con ese torrente de datos.

Las empresas que integren con éxito el análisis del Big Data en sus operaciones, apoyados por una infraestructura de TI avanzada, tienen el potencial para obtener una ventaja competitiva significativa. La ventaja se deriva del análisis de predicción en lugar de proporcionar un punto de vista histórico. De hecho, el análisis del Big Data impulsa la evolución de la analítica descriptiva o históricos (lo que pasó y por qué). Para la analítica predictiva y prescriptivos (lo que sucederá y lo que es el mejor curso de acción).

Hicimos el análisis predictivo en el pasado (la minería de datos no es nueva). Sin embargo, la amplitud de los datos y el contexto que ahora tienen esas predicciones es aplicable a un conjunto mucho más amplio de usos. Y con más datos tenemos una visión más precisa también.

El padre del Lenguaje C

El 9 de septiembre de 1941 nace en Nueva York, Estados Unidos, Dennis MacAlistair Ritchie, científico de la computación. Ritchie, obtuvo dos grados en Harvard, en física y matemática aplicada.

Ritchie es conocido sobre todo por ser el creador del lenguaje de programación C y cocreador, junto con Ken Thompson, del sistema operativo Unix.

En 1967, Ritchie entró a trabajar en los Laboratorios Bell, donde participó en los equipos que desarrollaron el OS Multics, BCPL, ALTRAN y el lenguaje de programación B.

Ritchie escribió junto a Brian Wilson Kernighan, el célebre libro de las ciencias de la computación: “El lenguaje de programación C”.

En 1983, Ritchie recibe el Premio Turing por su desarrollo de la teoría de sistemas operativos genéricos y su implementación en la forma del sistema Unix.

En 1998, le fue concedida la Medalla Nacional de Tecnología de los Estados Unidos de América.

El 2007, Ritchie se jubila, siendo el jefe del departamento de Investigación en software de sistemas de Alcatel-Lucent.

Sabías que….

9 DE SEPTIEMBRE

–1941: Nace Dennis Ritchie. El “padre del Lenguaje C”.

–1945: Se utiliza por primera vez el término “bug”.

–1968: Presentan el EP-101, primera impresora de matriz. Nace la marca Epson.

–1974: Xerox Parc inicia el Gypsy, primer editor de texto con copy y paste.

–1981: Atari presenta el videojuego Missile Command para Arcade.

–1995: Fraunhofer IIS WinPlay3, primer software reproductor MP3.

10 DE SEPTIEMBRE

–1984: Computadora Metaphor y el primer ratón inalámbrico (Logitech).

–1990: Presentan Archie, el primer motor de búsqueda en Internet.

–1991: Linus Torvalds libera Linux versión 0.01 para computadoras 80386.

11 DE SEPTIEMBRE

–1928: W2XB transmite “The Queens Messenger” el primer drama televisado.

–1929: Primer vuelo del autogiro (predecesor del helicóptero).

–1940: George Stibitz, hace la primera operación remota desde un teléfono a una computadora.

–1946: Primera conversación a larga distancia de carro a carro.

–1977: Nace Atari 2600 e inicia la revolución de las videoconsolas.

–1979: Atari presenta el primer videojuego de Superman.

–1995: La revista Sys Informática se anuncia en Nicaragua.

–1995: La revista PC-World en español se anuncia en Nicaragua.

–1995: Aparece por primera vez una publicación escrita en Internet: Informática de La Prensa en alianza con la UAM.

–1998: Sun incluye en sus SPARCstation el primer ratón laser.