Policía Nacional destaca golpes al narcotráfico

*Institución celebra 37 aniversario con desfile en la Plaza La Fe

*Millones de horas-policía invertidos en seguridad ciudadana

Por Cintya Tinoco Aráuz

En su intervención la Primera Comisionada presentó el informe con los principales resultados obtenidos entre los meses de agosto 2015 y julio 2016, donde se destaca la disminución por séptimo año consecutivo de la actividad delictiva en el país, ya que el 83 por ciento del total de denuncias responden a faltas penales y solo el 6.4 por ciento son delitos de alta peligrosidad.

La Jefa destacó que durante este periodo, las y los oficiales realizaron seis millones de actuaciones policiales, 22 millones horas hombre de vigilancia y patrullaje, medio millón de horas hombre de regulación vial, además de la ejecución de un mil 520 planes de orden público y cuatro mil 540 planes operativos.

Otro de los datos refleja que de los 153 municipios del país en 63 no se registraron muertes violentas y en 31 municipios solo se registró un hecho, siendo los departamentos de Managua, Matagalpa, Jinotega y las regiones de la Costa Caribe Sur y Norte las más afectadas.

Como parte de la Estrategia del Muro de Contención que desarrolla la Policía contra el crimen organizado, narcotráfico y tráfico interno de estupefaciente, se logró la desarticulación de 16 células, 245 abastecedores de drogas, 400 canales de distribución y mil 950 expendios locales desarticulados.

Además de la incautación de seis toneladas de cocaína, 6.9 millones de dólares, 177 armas de fuego y 65 bienes y muebles ocupados. Lo que permitió que 6 millones de dosis de crack y 35 millones de dosis de marihuana no fueran consumidas por la juventud nicaragüense.

A estos resultados se suma la desarticulación de 300 agrupaciones delincuenciales que operaban en diferentes modalidades, 64 de ellas en el campo.

Ventajas comparativas que a nivel internacional son reconocidas por organismos como Foro Económico Mundial y Latinobarómetro, que reflejan a la seguridad, estabilidad y crecimiento económico que vive Nicaragua se encuentra en segunda posición después de Canadá.

“Estas cifras son el mejor tributo con el que podemos rendir honores a nuestros héroes y mártires porque le gritan al mundo que su muerte no ha sido en vano, estas cifras familias nicaragüense significan que en materia de seguridad, aunque tenemos que ir siempre más allá, siempre adelante, fortaleciendo la armonía, tranquilidad, la paz, sí tenemos en Nicaragua sentadas las bases para trabajar por el sueño de la patria libre de pobreza”, enfatizó Granera.

Los resultados de trabajo, apunto la Jefa Policial se construyen sobre tres pilares; “uno, la sangre de los diez oficiales caídos en cumplimiento del deber durante este periodo; segundo, el anónimo trabajo diario de miles de hombres y mujeres que visten el azul celeste uniforme, trabajo que realizan inmersos en los barrios, calles, poblaciones y campo, trabajo que se sustenta en su fortaleza moral y que beneficia a la persona, familia y a la comunidad; tercero, proceso de fortalecimiento de valores y preparación permanente de los miembros de la Policía Nacional”.

