Exportadores a EEUU sin certificaciones a sus productos

Las empresas de Nicaragua llevan tres meses sin recibir a funcionarios estadounidenses para labores de certificación de aduanas y tránsito de mercaderías, tras la expulsión del país, en junio pasado, de al menos dos de ellos, informó hoy una fuente diplomática.

“Desde que los funcionarios fueron expulsados de Nicaragua, nada diferente ha ocurrido. Nadie ha venido de la oficina de Aduanas de los Estados Unidos para seguir este proceso”, dijo a periodistas la embajadora estadounidense en Managua, Laura F. Dogu.

Las certificaciones aduaneras de Estados Unidos permiten a las empresas nicaragüenses exportar sus productos hacia ese país con mayores facilidades de ingreso.

Dogu aseguró que su Gobierno está dispuesto a continuar con el proceso de certificación, pero mostró sus dudas sobre si los funcionarios de Aduanas están dispuestos a venir a Nicaragua para realizar certificaciones.

Sobre las consecuencias de esto, la diplomática refirió que “obviamente puede tener un impacto para las empresas en Nicaragua, creo, no en el corto plazo, pero en el medio o largo plazo, porque si las empresas en Nicaragua no tienen la certificación para entrar más fácilmente en los Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos van a ir a otro país (a comprar sus productos)”.

En junio pasado, las autoridades nicaragüenses expulsaron a dos oficiales aduaneros de Estados Unidos por supuestamente realizar “tareas propias de la competencia del Gobierno de Nicaragua”.

Según las autoridades nicaragüenses, los estadounidenses fueron devueltos a su país por realizar labores de seguridad y certificación de aduanas y tránsito de mercaderías hacia los Estados Unidos, relacionadas con la lucha contra el terrorismo, sin coordinar su trabajo con las autoridades nicaragüenses.

Los oficiales habían llegado a Nicaragua para explicar a empresas locales sobre procesos de exportación, como lo habían venido haciendo, sin enfrentar problemas, y no necesitaban permisos oficiales, porque únicamente involucraban a la empresa privada, según la legación diplomática.

Tres semanas después de ese incidente, el Gobierno estadounidense advirtió sus empresarios de que, antes de invertir en Nicaragua, tomaran en cuenta asuntos relacionados con aduanas, estado de derecho y propiedad.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de Nicaragua en 2015 con un 36,08 % del mercado, cuando las ventas al exterior sumaron 2.531,6 millones de dólares, según cifras oficiales.