MRS se queda con estructuras del eduardismo

*Eduardo Montealegre se deshizo del MRS para esperar el anunciado diálogo político a realizarse en enero de 2017

*Violeta Granera cree que puede convencerlo de que no bota a los renovadores sandinistas

*Ofrece cargos y hasta candidaturas a alcaldías para que sus seguidores no abandonen el barco

Redacción Central

Trinchera de la Noticia

La desesperación llegó al campamento del nuevo grupo Ciudadanos por la Libertad, que lidera Eduardo Montealegre, luego de que solo cinco de los 17 presidentes departamentales asistieron a una reunión realizada la tarde del jueves en la antigua sede del PLI, y que ahora ocupa la nueva agrupacón.

La cita fue convocada por Kitty Monterrey, Boanerges “Pepe” Matuz y Augusto Valle, el reducido grupo de leales a Montealegre. La primera mostró una cara de decepción cuando comprobó que solo cinco presidentes departamentales se unirán a “Ciudadanos”.

El proyecto eduardista comenzó a deshacerse esta semana cuando expulsaron al MRS y a otros grupúsculos, así como a dirigentes connotados como los ex diputados Carlos Langrand y Eliseo Fabio Núñez Morales.

Este viernes podría ser fatal para la tentativa de movimiento porque el MRS, apoyado por los expulsados de Ciudadanos, La Prensa y Radio Corporación, lancen el Frente Amplio Opositor.

Además, ocho presidentes departamentales anunciarán la mañana de este viernes en radio Corporación su separación del eduardismo que está cada vez más aislado.

Perdió a sus estructuras

Eduardo Montealegre Rivas dirigió por celular, desde Panamá, la reunión en la que sus principales ejecutivos decapitaron al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, de su nuevo proyecto político y ahora está en enfrascado en evitar que los dirigentes locales y municipales abandonen el barco.

Una fuente ligada a la crisis del movimiento político explicó las razones por las que Montealegre decidió sacudirse a los espinosos disidentes del FSLN. El informante dijo que el ex candidato presidencial “nunca estuvo retirado de la política ni lo estará”.

Las explicaciones que dio a la prensa nacional, acerca de los “consejos” que le habrían dado sus abogados luego de que perdiera la inmunidad parlamentaria, fueron una estratagema para aislarse de la actividad partidaria y organizar su nuevo movimiento, llamado Ciudadanos por la libertad, que tomó el nombre del partido Ciudadanos Partido de la Ciudadanía del español Albert Rivera.

En las últimas 48 horas, Montealegre dejó de contestar su teléfono celular a los antiguos miembros de su movimiento que fueron defenestrados por Kitty Monterrey, Boanerges “Pepe” Matuz y Wilber López, cuando se opusieron a la expulsión del MRS del nuevo movimiento.

El ex diputado Eliseo Núñez Morales ha tratado de hablar con Montealegre para hablar de la crisis, pero éste ya no le contestó. Lo mismo le ocurrió al ex diputado Carlos Langrand, quien salió del círculo primario de seguidores del excanciller de Arnoldo Alemán.

Sin embargo, la fuente de Trinchera de la Noticia dijo que Montealegre ha estado muy activo llamando telefónicamente a los dirigentes locales y municipales que aún conserva del PLI. Muchos directivos se fueron con Pedro Reyes Vallejos quien les dejó en los cargos partidarios, pero otros tenían la esperanza de que Montealegre mantendría incólume la alianza que se llamó “Coalición por la Democracia”.

Granera cree que puede

Tras la renuncia de Luis Callejas, primo de Montealegre y quien fue ungido como el delfín de Eduardo, Violeta Granera, excandidata a la vicepresidencia, pidió a los expulsados un tiempo de tres días para convencerlo de que mantenga la agrupación como se encontraba.

Granera, ex presidenta del Movimiento por Nicaragua, pidió al MRS, al grupúsculo de Carlos Noguera, y a los exdiputados corridos, que le dieran “un espacio” porque “ella cree que puede convencer a Eduardo para que reflexione”.

Los tres días se vencen este jueves, pero la mayoría duda de que pueda conseguir su objetivo. Nuestra fuente dijo que ni siquiera, éste, Eduardo, ha respondido las llamadas de la exdirigente de la sociedad civil.

Cero comunicación

La dirigencia del MRS tampoco ha podido hablar con Montealegre pese a las llamadas hechas desde el lunes. La dirigencia de los renovadores sandinistas ni siquiera fue invitada a la sesión del pasado lunes en la que se anunció que no serían parte de “Ciudadanos”.

Algunos de los “27” han fracasado en misiones paralelas. El ex líder de la oposición no quiere hablar con sus antiguos socios.

En cuanto a Violeta Granera sus posibilidades de lograr convencerlo son pocas, debido a que ella no representa al MRS ni a la sociedad civil. Ahora está sola y sin respaldo político.

Se inventa diálogo

En sus llamadas a los líderes municipales, Montealegre les ha dicho que en enero habrá un diálogo nacional con el presidente Daniel Ortega y que él esperará en la primera fila.

“Eduardo les está diciendo de que no permitirá que el diálogo político, del que solo él menciona, sea entre Ortega y Arnoldo Alemán o el MRS”, comentó nuestra fuente. “Ahora les está pidiendo que se queden con él porque en enero negociará la personería jurídica para su movimiento, en el diálogo le sacará cargos en el gobierno, así como magistraturas en los poderes electoral y judicial, además negociará las municipales, en fin, los está tratando de comprar con promesas de puestos”, indicó nuestro informante.

La fuente agregó que “él se está inventando un protagonismo que ya no tiene, sobre un diálogo que no existe y del que no hay seguridad, pese a que el General Humberto Ortega reveló que esta sería la estrategia de su hermano en el 2017”.

“La invención del movimiento Ciudadanos por la Libertad es una escalera para ponerse en la primera fila del presunto diálogo”, agregó un exdiputado de la bancada del PLI que pidió el anonimato.

“Eduardo piensa que ese diálogo y en especial Daniel Ortega necesitan de credibilidad que solo él puede darle. Yo le escuché decir que hoy más que nunca, Daniel Ortega necesita de su prestigio para comenzar bien su tercer período presidencial”, agregó este diputado.

En el fondo, dijo, Montealegre piensa que puede retener a sus antiguos líderes locales, reconstruir una fuerza nacional para darse músculo ante el probable diálogo y además volver a las elecciones de alcaldes el próximo año, para impedir que el PLC confirme el segundo lugar que ahora está logrando en las nacionales.

Las fuentes dijeron a Trinchera de la Noticia que Eduardo está diciendo a un grupo de líderes que él no negociará la unidad con el PLC y con ninguna otra fuerza.