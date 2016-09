Healy, más optimista que el gobierno

Sector agropecuario aspira crecer arriba del 5%, dice el presidente de UPANIC

Aunque reconoce que el invierno ha sido malo en el Corredor Seco y que la producción se desplomó

Por Julio Pérez Trinchera de la Noticia

El sector agropecuario está apostando a un crecimiento del 5% “pero creo que va a ser mucho más que eso” dijo Michael Healey, presidente de la Unión de Productores de Nicaragua (UPANIC).

“existe un buen comportamiento del invierno, pero desgraciadamente no en todas las regiones está lloviendo, hay problemas con el corredor seco, existen pérdidas de granos, son los productores más necesitados y afectados los que están en el corredor seco”, señaló.

“Creemos que, como el frijol, el maíz y la ganadería se extiende a nivel nacional compensa situaciones como las del corredor seco. “Yo creo que la alimentación de los nicaragüenses está asegurada, en todo caso tenemos mecanismos del sector público-privado para resolver cualquier problema de escases”, expresó el titular de UPANIC.

“Lo que es el engranaje del entorno del sector productivo se está comportando muy bien, siempre queremos que llueva más, otros lugares no quieren lluvias, pero así es esto hermano, como decimos nosotros no todos los dedos de la mano son iguales, por lo tanto, no en todos los municipios llueve igual”, apuntó.

Healy explicó que “somos positivos, creemos que vamos a tener buena cosecha este año y definitivamente tenemos garantizado un crecimiento como mínimo, como piso del 5%. En otro aspecto dijo que el fenómeno de La Niña, que implica más lluvias de lo normal, y que se había anunciado que sería fuerte “hoy por hoy se está debilitando y hay incidencia del 50% que va a ser Niña”, señaló el productor.