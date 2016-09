Gossip: El Top Ten semanal

Por Hamlett

 ¿A quién le damos el reconocimiento de la semana? ¿Al presidente Duterte de Filipinas o a Eduardo Montealegre? Si se trata de elegir al personaje de la semana me quedo con Duterte, un torpe que sabe pedir disculpas. Pero hubo cosas más interesantes para los nicaragüenses en la semana pasada.

 1. DESCALABRO. Esta probablemente sea la peor semana para Eduardo Montealegre desde que se elevó al podio olímpico de “líder de la oposición” y desde que fue proclamado el “Golden boy” de la política criolla. Va camino de ser la próxima víctima de La Prensa y del MRS, éstos últimos ansiosos por pasarle la factura. Luego de su falso retiro de la política, Montealegre trató de madrugar a los sandinistas disidentes y lanzó su movimiento “Ciudadanos por la Libertad” dejándolos fuera. Cuando Carlos Langrand y Eliseo Núñez protestaron les dieron la patada porque “ustedes son incompatibles con nuestra estrategia”. Luego despacharon a José Pallais, que llegó a la reunión con el pachín-pachín del FAO emerresista, a Carlos Noguera y otros.

 2. LA SEÑAL. Así como la señal llegó del exterior para unir a Eduardo Montealegre como el nuevo líder del liberalismo, ahora probablemente ha llegado para ungir al MRS, que en menos de una semana recibió la bendición de La Prensa y de Fabio Gadea. El plan de Eduardito, de comerse solo el mandado del supuesto diálogo que algunos ya andan vendiendo para enero, se cayó como zapote remaduro. Si el lunes corrió a sus aliados, el jueves perdió a 10 directivas departamentales y hoy perderá a cinco más, según conoció Trinchera en exclusiva. O sea, desde el punto de vista de las “masas”, como dirían los sandinistas, pronto Eduardito será como el PAC de Moisés Hassan. Au revoir, Eddy.

 3. ADVERTIDO. Hace años el empresario de la energía César Zamora advirtió públicamente que el plan del MRS era ayudar a Daniel Ortega a acabar con la oposición liberal para quedarse ellos, solos, como interlocutores con el FSLN. ¿Lo recuerdan? Eso podría ocurrir a inicios del 2017 si es que Ortega convoca a la concertación que le sugirió su hermano Humberto. El FAO no es otra cosa que el movimiento del MRS, La Prensa y Fabio Gadea, que espera legitimarse como la real oposición para hablar cara a cara con el orteguismo. Además, tendrán el reconocimiento de los “27”, de la embajada, de la Ileana Ros-Lehtinen y otros.

 4. ELECCIONES. Contra viento y marea y los comentarios de los grupos anti-elecciones, las dos únicas fuerzas políticas que están quedando en la campaña son el FSLN y el PLC. El PLI de Pedro Reyes Vallejos no arrancó excepto algunas viñetas en radio y TV. La crisis interna tiene atado al candidato presidencial que no ha convocado a una sola actividad electoral. El reverendo Saturnino Cerrato dio a la dirigencia de ALN hasta el 20 de septiembre para que consigan el financiamiento de su campaña o se va a su casa. El APRE perdió a 70 candidatos a diputados y no arrancó ni arrancará. Los conservadores no dan señales de vida.

 5. NORMATIVAZO. Las iglesias no tienen razón para estar contentas ni para declarar victoria en la batalla contra la “Normativa” del gobierno para el ingreso de religiosos. Es cierto que redujeron todo el mamotreto a una sola hojita que, en el fondo, es lo mismo. Para que un pastor o un cura extranjero lleguen al país tendrán que llenar esa hojita, una solicitud, en donde harán constar que piden el ingreso de x o y persona. El gobierno se tomará todo su tiempo para investigar y responderles porque no hay un plazo. Y la respuesta podría tomar… meses.

 6. EMPRESARIOS. Los empresarios celebraron su día nacional con un fastuoso acto en que destacó el mensaje del presidente del COSEP, quien fue juramentado una vez más como líder de la organización. La posición expresada por el vocero fue clara y abundante. Aguerri sostuvo el rumbo llevado hasta ahora en pro del desarrollo y la democracia. También hizo una contundente crítica a la coalición política que jefearon, hasta hace unos días, Eduardo Montealegre y el MRS, con el apoyo de La Prensa y Radio Corporación.

 7. FUNES. El expresidente salvadoreño y periodista Mauricio Funes recibió el asilo político de la Cancillería de Nicaragua, lo que tuvo el efecto de un balde gasolina en una hoguera. Los diarios pro Arena de El Salvador están tronando en contra de Funes y el gobierno de Daniel Ortega, a los que ayer se sumó un editorial del influyente The New York Times. El FMLN anunció su respaldo a Funes.

 8. CANONIZACIÓN. Madre Teresa de Calcuta fue elevada a los altares, en medio de una feroz campaña patrocinada por los grupos pro aborto del mundo, sobre todo los europeos. Como dijo el Papa Francisco será difícil llamarla Santa Teresa de Calcuta, ya que para los católicos es Madre Teresa de Calcuta.

 9. PRESUPUESTO. La reforma presupuestaria descubrió un tema sepultado por la censura oficial: La subejecución que “mata” proyectos pequeños pero sensibles para el país. Dos hospitales, el de León y el del Cuá, seguirán congelados por un año más debido a la incapacidad del gobierno. Además de miles de aulas escolares, caminos y otras obras. En cambio, le dieron C$64 millones de córdobas al CSE. ¿Para qué?

 10. TRINCHERA. Agradecemos a las instituciones, empresas, personalidades, amigos que nos felicitaron en ocasión de nuestro 17º. aniversario. Nuestro compromiso seguirá siendo mejorar, avanzar, fiel a nuestros principios.