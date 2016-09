Avendaño insiste en que inicien los juicios contra Montealegre

La retractación no es tan fácil, ahora debe hacerlo ante un juez

Redacción Central/Trinchera de la Noticia

El economista Néstor Avendaño, presidente de la consultora COPADES, insistió que los dos juicios pendientes de iniciarse por injurias y calumnias en contra de Eduardo Montealegre Rivas deben realizarse.

Pregunta: En varias ocasiones, Eduardo Montealegre Rivas ha declarado que sus disculpas para usted han tenido una amplia cobertura periodística en La Prensa y en todos los medios de comunicación escritos y televisivos. ¿Es cierto eso?”, declaró.

Avendaño: No se fíe de lo que dice el ciudadano querellado Eduardo Montealegre. Se le llamó varias veces desde el CENIDH para que se retractara y no aceptó. El problema de Montealegre es su soberbia, porque trata de componer, a su manera, lo que ha violentado, en este caso, mis derechos humanos. Recuerdo que concluyó una propuesta de carta de disculpas que me envió el 4 de junio de 2009 despidiéndose con la siguiente afirmación: “Autorizo la publicación de la presente. ¡La verdad os hará libres!”

“Él escribió dos veces, una en La Prensa y otra en una carta, tanto su calumnia que yo soy uno de los más conocidos quiebra bancos del país, como sus injurias, entre las cuales él pone en tela de duda mi profesionalismo al expresar que mi estudio sobre las liquidaciones bancarias que me solicitó la Contraloría General de la República no servía”.

“El ciudadano acusado Eduardo Montealegre está obligado a saber la forma que la ley establece para retractarse, que es muy diferente a la pretendida forma en que él la manifiesta. El Código Penal de Nicaragua, que fue aprobada y publicada cuando el fungía como diputado en 2008, dice que el Juez, a solicitud de la víctima y a costa del querellado, deberá ordenar la publicación, siempre y cuando el ofendido la acepte, en el mismo medio o uno de similar cobertura, en la misma forma, espacio, lugar y proporción en que se publicó.

“Su retractación no es como él dice, sino como la ley manda. Ahora, sin inmunidad, Eduardo Montealegre tendrá que respetar la ley”, concluyó el economista.